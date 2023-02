Pablo Chill-E salió en defensa de Pailita por críticas al Gobierno por incendios forestales: “Apoyo para mi chanchito”

Pailita se encuentra en el ojo del huracán luego de que emplazara al Gobierno y al presidente Gabriel Boric, exigiendo que la autoridad “mueva la raj*” por los incendios forestales, manifestando su deseo por “que suelten los milicos a la calle”.

Luego, el cantante de Ultra Solo utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas por si alguien se sintió pasado a llevar y descartó ser “facho”, como muchos y muchas de sus seguidores comenzaron a comentar.

Bajo este contexto, Pablo Chill-E, publicó un video en sus historias de Instagram solicitando que “no hagan cag*r” al cantante.

“Pailita no estaba diciendo que sacaran los milicos a la calle así como corte facho culi*o. Estaba tratando de decir que sacaran a los milicos que no están haciendo ni una we* en los cuartales, a ayudar a la gente, con todos esos camiones culia*s que tienen”, comenzó diciendo el exponente urbano.

“Para que no lo hagan cag*r la gente que a lo mejor lo entendió mal, yo entiendo lo que quiso decir. Yo igual son ultra antifacho, anti milicos, pero yo entendí lo que quiso decir”, explicó.

Asimismo, Pablo Chill-e aprovechó el momento para enviar un mensaje al presidente Gabriel Boric.

“Y también que se ponga vivo ese hue*n del presidente culi*o. Ponte vivo hue*n. Que ayuden más a la gente, que manden ayuda para allá”, agregó el músico.

“Así que no hagan cag*r al Pailita. Él fue uno de los que estuvo ayudando en terreno cuando quedó la zorr* en Viña (…) Apoyo para mi chanchito, apoyo para mi hermanito, más encima hoy día es su cumpleaños”, dijo Pablito, revelando que se encuentran organizando una serie de eventos en apoyo a las personas afectadas.