Pailita pide disculpas por criticar al Gobierno por acciones sobre incendios forestales en el sur: “Me pongo los pantalones…”

Pailita está en el ojo del huracán luego de haber emplazado al Gobierno, específicamente al Presidente Gabriel Boric.

En el momento, el cantante urbano utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los incendios que ocurren en el sur de Chile, específicamente en las regiones de Ñuble y BioBío.

“Gabriel Boric y Gobierno de Chile, hagan alguna hu… Se está quemando todo. Muevan la ra… mie…”, fue el mensaje que el artista publicó en sus historias.

A partir de lo anterior, Pailita rápidamente se convirtió en Trending Topic, dándose a conocer algunas réplicas a la solicitud del joven, tales como “lo que Pailita no sabe que es Boric y su gobierno están yendo hacia allá, incluso interrumpiendo sus vacaciones, pero él no sabe porque está de vacaciones en Cancún por su cumpleaños”.

Y otros más duros como “quiso aportar y arruinó”, “quítenle el teléfono” o “facho pobre”. Incluso, un usuario publicó un pantallazo de una supuesta conversación con el joven, que le respondió con un “suelten los milicos a la calle”, después de que le respondió.

Sin más preámbulo …. 😅😅 pic.twitter.com/QXqnKvEEWQ — Felipe Bermudez (@Samsepi00L) February 3, 2023

Las disculpas de Pailita

Luego de convertirse en lo más comentado, la figura musical urbana del momento añadió una serie de comentarios en su defensa a través de sus historias de Instagram, red en la cual destacó que “son buenos para criticar malayas culi… yo nunca he sido facho, tengo más corazón que cualquier pelmazo culi… que viene de abajo, siempre estamos apañando en cada cosa que pasa en Chile”.

Sin embargo, durante la noche del viernes y tras sus réplicas, Pailita realizó un Live por la misma red social, instancia en la que se refirió con un poco más de profundidad al tema, pidiendo disculpas por sus dichos anteriores.

“Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien, yo no soy facho para que me anden diciendo así. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política, cuando me entrevistan pido que no me pregunten porque yo no sé nada de política y quizás la cag… en haber subido esas historias, la vendí, le dije al Presidente, que no había llegado allá, de que por qué no saca a los milicos, la gente siempre lo ve todo a su manera”, indicó en la transmisión.

También se refirió al polémico pantallazo que se viralizó en el que mencionaba que el mandatario debería sacar a los militares a la calle para ayudar con lo que acontece en las regiones mencionadas.

“El tema de sacar a los milicos en ningún momento lo dije con la intención de que ellos tenían que ir a apagar el incendio, yo sé que ellos no son bomberos. Yo dije que tenían que sacar a los milicos porque antes de responderle a él yo vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que les prestaran servicios, para evacuar a la gente de las casas. Yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera”, agregó en el video en vivo.

“Yo lo único que trato es ayudar a mi forma y a mi manera”, sentenció el artista urbano.