Hace unos días, a través de un live en Instagram, Pailita dio a conocer que para su cumpleaños número 23, el 4 de febrero, quería celebrarlo en Disney World, Florida, para su llevar a cabo un anhelo de niño. Sin embargo, en otra transmisión a través de la red social, dio a conocer que sus planes no tuvieron éxito.

“Todo mal, compañeros (…) Todo mal hueón, no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando (…) La media volada, no me dejaron viajar, me negaron la Visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo“, expuso el cantante.

“No me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos“, añadió después.

Sin embargo, en esa misma ocasión, dejo de manifiesto que igual iba a viajar para su cumpleaños. “Nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado (…) Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí“, afirmó.

“Ya compré los pasajes, me voy hoy mismo. Ya compré los pasajes lejos“, sentenció enseguida.

El destino de Pailita

Y tras una horas, el mismo artista del género dio a conocer el destino para sus vacaciones y la celebración de su cumpleaños junto a su mamá y sus sobrinos. Pailita se trasladó hasta Cancún, en México, donde hoy disfruta de las ricas playas de esa famosa ciudad.

“Mamá, te dije que lo lograría“, redactó Pailita en una storie en la que aparece su progenitora.

Mientras que en otra, en la que aparece también su madre más otros jóvenes, escribió: “Los que estuvieron conmigo cuando nadie apostaba una ficha por mí. No tiene sentido vivir todo esto si no es con ustedes. Están gigantes mis niños. ¡Estoy orgulloso de ustedes! Nunca los dejaré solos. El primer viaje de miles, familia“.

Y finalmente, adicionó: “Que comience la travesía. Los amo“.