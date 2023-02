“Todo mal, compañeros”: Pailita ve frustrado su sueño de niño

Fue hace unos días que Pailita a través de un live, hizo un anuncio sobre su cumpleaños que llamó la atención de sus fans. “Voy a cumplir un sueño con mis sobrinos y mi mamita“, adelantó el cantante puntarenense. Sin embargo, ese plan, que incluía salir viajar a Estados Unidos, fracasó. Y lo peor, es que aún no sabe por qué.

“Todo mal, compañeros (…) Todo mal hueón, no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando (…) La media volada, no me dejaron viajar, me negaron la Visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo“, contó Pailita en un live en Instagram.

“No me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos“, complementó después. El sueño del artista del género urbano es conocer Disney World, en Orlando, Florida, junto a su familia. Y había planeado ir allá para su cumpleaños número 23, el próximo 4 de febrero.

“Nos vamos a otro lado”

No obstante, no resultó cómo él esperaba. Pero aun así, el autor del hit Na na na, se lo tomó con humor, ya que incluso durante la transmisión a través de la red social, se dio el tiempo para bromear. “De aquí nos vamos todos para la casa a mirar Toy Story… Disney querían“, comentó entre risas.

Finalmente, Pailita señaló que igual viajará y hará algo divertido para su cumpleaños. “Nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado (…) Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí“, afirmó.

“Ya compré los pasajes, me voy hoy mismo. Ya compré los pasajes lejos“, cerró el cantante puntarenense, que en este momento debe estar en el avión, o incluso pudo ya haber descendido de él y encontrarse en su misterioso destino para su cumpleaños.