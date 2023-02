El martes 31 de enero, el domicilio de Tonka Tomicic fue allanado en el marco del denominado Caso Joyas. Uno que involucra a su marido, el empresario Marco Antonio López, más conocido como Parived, quien es investigado por presunto lavado de activos y contrabando de artículos de lujo.

Esta situación fue comentada en Sígueme y te sigo, el programa de farándula de TV+. Un espacio, en el que su conductor, Francisco Kaminski, se refirió a lo difícil que fue para la animadora de Canal 13 enfrentar sola el allanamiento de su departamento.

Este miércoles serán formalizadas las 14 personas detenidas en el allanamiento del caso “Relojes VIP”. Conoce acá los detalles:

“Qué fuerte tiene que haber sido para ella, que… Y si sabía lo que hacía, porque las parejas de uno están para comunicarse y contarse, no para ocultarse. Entonces, de cierta manera, estando ella sola ahí (…) Me da pena y empatizo con ella, porque no lo debe estar pasando nada bien“, expresó Kaminski.

“Deben ser momentos muy complicados para enfrentarlos. Porque ellos son una pareja que han pasado varias cosas, pero yo creo que esto debe ser así cómo…“, complementó después.

Kaminski instó a Parived a defender a Tonka

Más adelante, el conductor de Sígueme y te sigo le dirigió unas palabras a Parived e instó a que rompa el silencio por el bien de su esposa. “Yo creo que su marido debe ponerse los pantalones, bien puestos y desvincularla socialmente. O sea no esconderse, porque este no es el momento para esconderse“, afirmó.

“Nunca lo he visto salir a hablar y dar una declaración, como bien hombrecito: ‘¿Saben qué? El cagazo es mío no es de mi señora’. Yo creo que es lo único que podría salvarla de una pérdida de credibilidad“, añadió enseguida.

Finalmente, Kaminski señaló que “uno habla ciertas cosas con su pareja (…) Puede que ella no haya sabido tanto (…) Pero creo que llegó el momento que el señor Parived salga a defenderla de una vez por todas, y salga a desvincularla un poco del caso“.

“Y si él tiene alguna responsabilidad directa o indirectamente, hacerse cargo como hombrecito. Porque está perjudicando a su señora“, remató.