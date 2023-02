“Cree 100% en su pareja”: Raquel Argandoña defiende a Tonka Tomicic tras allanamiento a su casa y la de Parived

Durante estos últimos días se ha remecido el mundo del espectáculo por el caso que involucra a Marco Antonio López, popularmente conocido como Parived y a su esposa, la presentadora de televisión Tonka Tomicic, a quien le allanaron su domicilio por el Caso Relojes.

En esta ocasión, quien se refirió al tema fue Raquel Argandoña, personaje que mantiene una estrecha relación de amistad con Tonka.

Conoce más detalles sobre el caso “Relojes VIP” acá:

Mientras se transmitía ayer el programa “Tal Cual” del canal TV+, hablaron en gran parte el espacio al Caso Relojes que involucra a Parived por presunto lavado de activos y contrabando de artículos de lujo. Fue ahí, mientras conversaba con los panelistas Jordi Castell y José Miguel Viñuela, cuando Raquel Argandoña mencionó que ella sostuvo conversaciones con Tonka sobre el tema.

El apoyo de Raquel Argandoña a Tonka

“Ella me ha manifestado en reiteradas oportunidades que cree 100% en su pareja, que Parived no está involucrado”, manifestó la presentadora. Y eso no fue todo, ya que Argandoña agregó inmediatamente: “Yo le creo”.

El argumento de la presentadora excompañera de Tonka, fue que “en una relación de tantos años de confianza entre ellos, yo a ella le creo. Le creo que apueste su cabeza que Parived no está involucrado en el asunto de los relojes”, aseguró Argandoña.

El futuro televisivo de Tonka Tomicic

Otra de las aristas que trataron en el programa del canal TV+, fue el futuro que tendrá Tonka Tomicic en la pantalla chica, ya que la esposa de Parived tenía todo acordado para ser la presentadora de la gala del Festival de Viña como representante de Canal 13.

En ese sentido, Raquel Argandoña aseguró que el canal del que Tonka es parte la estaría “blindando” por el caso que involucra a su esposo por presunto contrabando de relojes. “Todos los canales han estado en el frontis del departamento de Tonka y Parived, menos Canal 13. Yo creo que Canal 13 está blindando a su animadora”, dijo la presentadora en el espacio televisivo.

Además, la excompañera de Tonka expresó sus deseos de que Tomicic no resulte perjudicada tras lo sucedido: “Yo creo que el futuro de Tonka, que es lamentable. No olvidemos que ella es la animadora de la gala del Festival de Viña. Ojalá que lo ocurrido esta mañana no la perjudique”, señaló Argandoña.

Por el momento, Canal 13 no se ha referido al respecto sobre el futuro de Tonka Tomicic en el canal y tampoco sobre su participación en la gala del Festival de Viña, que será dentro de poco más de dos semanas, específicamente el próximo 17 de febrero.