La rutina del Bombo Fica en la edición del 2023 del Festival del Huaso de Olmué fue una de las más aplaudidas. Junto con Luis Slimming, el comediante y militante del Partido Comunista logró hacer reír al público en El Patagual. Con chistes que incluyeron al Presidente Boric y mucha política en general.

Sin embargo, a pesar de todas la risas y aplausos que se llevó en su rutina, hubo una persona que no dudó en criticarlo. Y es que Patricia Maldonado, lo cuestionó con dureza. “A mí me cae la raja el Bombo Fica. Lo encuentro un tremendo humorista, pero es un comerciante de la política“, dijo en Las Indomables.

“No es que uno quiera hablar mal del Bombo, no. Siempre fue un extraordinario humorista, pero la cagó. Nunca debió marcarse. Él debió seguir su rutina como lo hacía siempre, la cagó. Fracasó en todas partes, lo pifiaron donde iba, etcétera“, añadió después Patricia Maldonado.

“Se dan vuelta con una facilidad asquerosa”

Más adelante, la expanelista de Mucho Gusto trató de “oportunista” al comediante. “Curioso… Fue al Festival del Huaso de Olmué y le pegó un palo al gobierno. ¡No hueves, po! Oportunistas. Cata por Dios, eso son. Oportunistas que quieren sacar dividendo de cualquier minuto, en cualquier segundo”, afirmó.

“No les interesa la situación del país, les importa un soberano… No les interesa que las AFP, ni que la jubilación, ni que la salud ni que la educación. Les importa un… Lo que quieren es ser contratados”, complementó enseguida, en su arremetida contra el Bombo Fica.

Finalmente, Paty Maldonado señaló: “Entonces ahora, claro, está la cagada con los indultados. ‘P***, que la cagó este hueón, no me conviene hacerle favores, porque resulta que me van a sacar la cresta. Me doy vuelta’. Y se dan vuelta con una facilidad asquerosa. Porque saben que la gente está reaccionando en contra“.