Eduardo Cruz-Johnson se confiesa sobre su mítico bronceado: “Ahora me encuentro gordo y quemado”

De todo habló Eduardo Cruz-Johnson en el capítulo del lunes de Juego Textual. El exconductor de noticiarios y reconocido locutor habló sobre diversas facetas de su vida, incluso las más cosméticas: su mítico bronceado.

Todo comenzó cuando detalló su estilo de vida, ya alejado de la televisión y las luces. Ahí, Cruz-Johnson afirmó que nunca tuvo cuidado alguno de su físico. “No tengo cultura deportiva. No me alimento bien. Sí trato de caminar harto”, indicó.

Tuvo una infancia modesta y en su adolescencia fue bombero. Ganó 60 millones en la Polla Gol y prestó ese dinero. Lo entrevistaron, haciendo gala de su voz, atributo que lo llevó a las ondas de Radio Agricultura. Trabajó en un banco, fue a un casting de TVN y ahí comenzó su carrera en las comunicaciones.

“Yo me enterraba en el sol”

Pero no todo fue periodismo y locución en la vida de Eduardo Cruz-Johnson, ya que gozaba de una buena presencia, además de su conocido bronceado. Ello le permitió protagonizar un comercial de lubricante de autos hace cinco años, vistiendo zunga y con el torso desnudo.

Sin embargo, el propio exconductor confesó que se excedió al momento de exponer su piel, sobre todo en el solarium. “Yo me enterraba en el sol. Ciertamente por vanidad, pero también porque el sol me daba energía, me sentía distinto”.

Incluso tenía compañera de bronceado: la misma Raquel Argandoña. “En ese tiempo yo animaba festivales con ella, con Paulina Nin y con Pamela Hodar, y en la mañana nos íbamos a tomar sol. 20 minutos de frente, 20 minutos de espalda, no más”, señaló.

De todos modos, Eduardo Cruz-Johnson se alejó de aquellos tiempos de bronceado. “Ahora ya no tengo interés en broncearme, ya no tomo sol (…) Me miro ahí y digo: ¿Cómo alguien no me decía que no tomara tanto sol? Me encuentro gordo y quemado. ¿Cómo nadie me decía?”, remató.