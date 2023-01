Eduardo Cruz-Johnson revive sus días de trabajo en plena dictadura: “Me arrepiento de haber leído noticias en esa época”

El exconductor de noticias Eduardo Cruz-Johnson es el protagonista de un nuevo capítulo de Juego Textual, que se emitirá la noche de este lunes en Canal 13.

Durante el episodio, el rostro ancla de noticiarios relató cómo llegó a la televisión, en plena dictadura. De hecho, estuvo en la calle el 11 de septiembre de 1973, pero no como periodista, sino como bombero. En ese entonces tenía 15 años y debió apagar las llamas causadas por el bombardeo militar contra el Palacio de La Moneda.

“Fue mi primer gran incendio. Recuerdo que nos fuimos caminando con la bomba por Nataniel Cox y sentía los disparos. Entramos en La Moneda, vimos descascararse los murallones que tiene y fuimos al salón azul (…) Yo vi muertos en la calle. No me daba lo mismo, me daba rabia lo que vi“, narró.

“No tenía noción de lo que estaba sucediendo”

Ya adulto, Eduardo Cruz-Johnson trabajaba en un banco, cuando fue a una prueba de cámara a TVN. Allí lo atendió Raquel Argandoña, quien por ese entonces era la conductora de 60 Minutos.

“Hola, lolo”, le dijo Raquel a Eduardo, tras llamarlo para darle el nuevo trabajo. Sería una labor muy compleja para Cruz-Johnson, ya que el noticiario fue muy cuestionado por mentir y tergiversar información, ya que todo el canal estaba intervenido por agentes de la dictadura cívico-militar.

“Yo no sabía contextualizar. Solo leía un texto, no tenía noción de lo que estaba sucediendo efectivamente. Me di cuenta con el pasar de los años, leyendo, informándome, escuchando a quienes no pensaban como yo, y fue algo desastroso. Me arrepiento de haber leído noticias en esa época“, expresó.

También tuvo palabras para el periodismo televisivo de hoy. “Los periodistas, porque tienen conocimientos, saben dirigir una conversación, saben terminar una entrevista, lo que nosotros no hacíamos. Antes se elegía mucha gente por el rostro y por la voz, y eso hoy no es posible. Yo no estoy preparado técnicamente para hacer un informativo“, confesó Eduardo Cruz-Johnson.

Quiebre familiar

Eduardo Cruz-Johnson también revivió en Juego Textual el episodio más complejo de su vida. En el año 2005, el lector de noticias estuvo preso por giro doloso de cheques. En ese contexto se produjo el quiebre de su matrimonio, del que nacieron tres hijos.

“Mi ex esposa me dijo que no me quería. Me rompió el corazón. Yo había decidido trabajar hasta los 45 años, tenía tres salones de belleza, tenía mis ingresos, tenía de todo. Se me vino el mundo abajo, no me importó nada de lo que tenía. Entré en una depresión”, señaló.

Además, mostró arrepentimiento por haber trabajado sin descansar ni estar con su familia. “Mirándolo ahora, no valió la pena. Quizás materialmente, pero si volviera atrás sería totalmente distinto. Los abrazaría, los besaría, los acompañaría, me quedaría dormido con ellos, cosa que no hice nunca”, sentenció.