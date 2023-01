“Uno se cansa de que lo hinchen”: Johnny Herrera se defendió tras golpiza en bar de Vitacura

Fue captado por unas cámaras de seguridad. Johnny Herrera tuvo que enfrentar un nuevo escándalo a la salida de un bar en Vitacura.

Resulta que el jueves 19 de enero el exarquero lo habría estado pasando bien en el centro nocturno Candelaria, cuando protagonizó un altercado.

Uno que fue revelado en el programa Qué te lo Digo, donde Sergio Rojas mostró imágenes donde se ve al exjugador de Universidad de Chile dándole una golpiza a un sujeto.

En la escena se ve como el ahora comentarista de TNT Sports le pega al tipo en uno de los accesos de la discoteque, luego de que éste le lanza un manotazo.

La explicación de Johnny Herrera

El registro generó sorpresa en redes sociales. Y en los mismos periodistas del espacio farandulero de Instagram, que se preguntaban por qué, si había un guardia presente, no hizo nada para evitar los golpes de la figura azul.

Por eso, este lunes el mismo Herrera decidió sacar la voz. Y lo hizo a través del suplemento El Deportivo de La Tercera, donde explicó los hechos.

“Uno se cansa de que lo hinchen, insulten y ofendan sin haber hecho nada”, fue parte de lo poco que manifestó a modo de desahogo.

Y agregó que “solo me defiendo después que me tira un combo”, dejando claro que, quién inició el entuerto, no habría sido él.

De esta forma, Johnny Herrera decidió expresarse tras el registro, que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó varios cuestionamientos en Twitter.