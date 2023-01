“Me van a censurar”: Mon Laferte estuvo cerca de cambiar la letra de una canción en Olmué 2023

Mon Laferte fue la primera en presentarse en la edición del año 2023 del Festival del Huaso del Olmué. La cantante logró conquistar al público en el comienzo del primero evento musical televisivo del año, donde contó con la compañía de una banda folklórica mexicana.

Durante su performance, llegó el momento en el que la artista iba a cantar su canción Si tú me quisieras. Este es uno de sus hits más conocidos, y en el que suele lanzar un garabato en la estrofa final. “Si tú me pinches quisieras“, dice en México, mientras que Chile lo reemplaza por el “por la chucha“.

Sin embargo, cuando le tocó interpretar este tema, se llenó de dudas. “En la televisión no se pueden decir malas palabras“, argumentó la cantante, ante lo que el público insistió. “No, porque me van a censurar… ¿Se puede?“, dijo aún con dudas la artista chilena.

No obstante, los asistentes al festival no bajaron los brazos y reiteraron una y otra vez que debía cantar la canción con el garabato. “¡Sin censura! ¡Sin censura!“, gritó el público al unísono. Ante lo que, Mon Laferte, se limitó a consultar: “¿Hay niños presentes?“.

Finalmente, la artista nacional y exintegrante de Rojo, entonó: “¡Si por la chucha me quisierai!“. Tras lo cual, incluso se dio el lujo de bromear con un garabato más fuerte. “No era tan terrible. Otra cosa sería si dijera ‘puta la hueá’ o algo así“, afirmó entre risas.

Se presentó junto a Viento Florido

Durante su show, Mon Laferte sorprendió a los presentes al cantar y realizar su performance junto a una banda folklórica mexicana llamada Desierto Florido. Esta agrupación típica del país latino del norte del continente, tomaron por imprevisto incluso a los fans de la artista.

“Cuando recibí la invitación para estar en Olmué, yo pensé, ‘¿qué podría hacer para aportar en un festival de folklore?’. Entonces, inmediatamente se me vino a la cabeza invitar a Viento Florido, ya que tenemos planeado hacer un concierto en febrero en Nueva York”, dijo Mon Laferte en conferencia de prensa sobre la inclusión de la banda.

Luego, la cantante agregó: “Pensé que podría ser una buena oportunidad para generar también este lazo, esta conexión, esta conversación que hemos tenido siempre entre Chile y México. Que siento que hay como una conexión ahí”.

“Y a lo mejor en Chile no se conoce tanto este tipo de música en México, que son estas bandas de guajaca. Aquí de repente lo que más se escucha es el mariachi o la música del norte de México, y esto es música del sur del México“, añadió finalmente.