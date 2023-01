Solange Lackington contó cómo conoció a su novio neerlandés: “Él anotó en un papelito su número de teléfono”

Solange Lackington fue la protagonista del último episodio de Juego Textual. En conversación con Sergio Lagos y las panelistas del programa de Canal 13, la actriz de recordados papeles en teleseries como Rojo y miel, Brujas y Soltera otra vez, recordó la operación estética que casi le cuesta la vida y también cómo encontró el amor en su novio neerlandés Marc.

Solange conoció a Marc cuando estuvo de vacaciones en Aruba, donde él vivía hace siete años. Ella fue sola, y lo vio por primera vez cuando paseaba por downtown y llegó donde realizaban masajes de reflexología thai, donde él los hacía. “Lo encontré muy guapo. E hice una cosa muy ridícula, crucé la calle para mirarlo detrás de un árbol“, contó sobre cuando se encontró con él.

Pasó tres veces frente a su tienda de masaje, hasta que entró y se acercó a Marc para que le hiciera masajes. Tras ser masajeada por él, reveló lo que más le atrajo de su actual pareja. “Es un ser muy lindo interiormente, entonces lo que más me atrajo fue la energía que emanaba de él“, expresó. Mientras era masajeaba, estaba impresionada por el aura de Marc.

Durante los masajes, él le preguntó a Solange si andaba sola, a lo que ambos confirmaron consecutivamente. Y cuando Marc terminó de trabajar con los pies de la actriz, sus compañeros empezaron a hacer gancho para que ella se la jugara por él. “Le encantaste, y es tan raro, él siempre está solo acá“, le decía una de las masajistas.

Se tatuó el nombre de ella

Al momento de pagar, ella dio su número de teléfono a la tienda, al que le puso atención su actual pareja. Sin olvidar, que a su vez, él aprovechó que ella estaba despistada para dejarle algo en el bolsa que llevaba. “Él anotó en un papelito su número de teléfono y me lo puso en la bolsita de la cuestión que yo había comprado“, relató.

Más adelante, él la invitó a tomar unas cervezas y caminaron por la orilla de todos los hoteles, que para ella eran preciosos. “Fue una noche hermosa. A las seis de la mañana tuve que decirle que se fuera, porque yo me volvía a Chile ese día. Yo decía, ‘¿Por qué lo conocí a última hora?’“, dijo al respecto.

Luego de regresarse a Chile, Solange pensó que la posibilidad de tener una relación con el neerlandés se había acabado. Sin embargo, un día los dos estaban conversando a través de una videollamada y su actual pareja le mostró que se había hecho un tatuaje que decía “Solange Forever”. Después de eso, se vino a Chile, y viven juntos hasta la actualidad.

Finalmente, Solange Lackington señaló que sus hijos están felices con Marc. “Para los mayores fue maravilloso esto de que la mamá ya no vaya a estar sola, y está con un gran tipo que la quiere y le da todo lo que necesita. Lo más bonito de esto es que hayan podido ver ellos que el amor puede ser así, cariñosito, de piel, algo que quizás no vieron mucho cuando me separé de su papá“, cerró.