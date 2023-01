Solange Lackington habla de operación estética que la dejó grave: “Pensé que me iba a morir”

Solange Lackington estará en la noche de este martes 17 de enero en un nuevo capítulo de Juego textual. La actriz conversará con Sergio Lagos y las panelistas Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, sobre diferentes aspectos y etapas de su vida.

De esta manera, la mujer con reconocidos papeles en teleseries como Rojo y miel, Brujas y Soltera otra vez, se referirá a su romance con un holandés llamado Marc y también a una cirugía estética que no solo hizo que se perdiera varios trabajos, sino que incluso estuvo cerca de perder su vida.

Todo esto ocurrió en el año 2014, cuando era parte de elenco de la telenovela Chipe libre. Para esta producción dramática de Canal 13, la actriz tenía que realizar un desnudo, por lo que decidió prepararse con una operación estética previa. Sin embargo, todo salió mal, ya que sufrió una infección y terminó con una demanda por negligencia contra al médico que la atendió.

Solange Lackington: “Me operó tres veces en dos meses”

“Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia (…) Estuve cinco meses con mi estómago abierto. Me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no”, contó Solange Lackington al comienzo, en un adelanto del episodio que se emitirá este martes 17.

“Entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa“, complementó después la actriz, quien también relató que a causa de todas estas complicaciones médicas, dejó de estar en la trama de Chile libre. Sin olvidar, que durante ese tiempo en que estuvo enferma, también perdió otras oportunidades de trabajo.

Finalmente, acerca de este duro y adverso momento, Solange Lackington aseguró que “yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada“.