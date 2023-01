“Encuentro que es una acción súper valiente”: Camila Nash vende fotos y videos por suscripción

Camila Nash se fue a México. Y allá no ha podido conseguir un trabajo formal, por lo que ha echado mano a sus ahorros en tierras aztecas.

Esto mientras consigue todos los papeles que le permitan desempeñarse de forma legal en el país del norte, situación en la que sumó un inesperado pituto.

Uno donde la ex Calle 7 decidió empezar a comercializar fotografías y videos, en una conocida plataforma por suscripción, donde promete contenido para adultos.

“Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza”, indicó a LUN, explicando de qué se trata.

Camila Nash y su nueva pega

La joven comentó que si bien al principio dudó, luego se lanzó con todo. “Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido jamás”.

Y manifestó que “encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente que no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente”.

Camila señaló que “yo sé que van a haber amigos y amigas que no me van a apoyar, pero da lo mismo. Lo veo como algo bueno”.

“Siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta”, expresó.

De esta forma, Camila Nash se atreve desde tierras mexicanas, y promociona así su mayor destape. El mismo que ahora le permitirá tener un buen ingreso extra.