“Tuvimos una cita de 21 horas”: Camila Nash reveló cómo encontró el amor en Tinder

La exchica reality, Camila Nash, comentó a través de una entrevista para LUN que una amiga la incitó a descargar la aplicación de citas, Tinder, acto que cambió su vida sentimental.

“A mi me daba vergüenza. No sabía nada, pero entré. Yo no sabía usar bien la aplicación. Hice un montón de Match” comenzó contando Nash haciendo alusión a coincidir con otra persona en la app.

Bajo este escenario, la exparticipante de Mundos Opuestos, que actualmente se encuentra viviendo en Viña del Mar, precisó que “le di un like a Rodrigo, y él ya me habías dado like a mí y me salió “hicieron match”. Ahí vi que me había mandado un mensaje que decía ‘cásate conmigo’. Le envié un emoticón de novia y empezamos a hablar”.

Camila reveló que su historia de amor ha sido intensa y que en la actualidad se encuentra sumamente enamorada. “Tuvimos una cita de 21 horas. Peamos todo el fin de semana juntos y al otro domingo, el 25 de julio nos pusimos a pololear. Yo me siento súper enamorada, se lo presenté a mi familia, él me presentó a la de él. Es algo que no había sentido con ninguna de mis parejas. Siempre tenía miedo al qué dirán, a los comentarios, y hoy no tengo miedo. Con él me pasa que quiero contarlo y me siento segura”.

Asimismo, Camila Nash aseguró que Tinder en ciento por ciento efectiva. “Una cita, un pololeo y bajamos la aplicación” agregó.

Su pareja se llama Rodrigo Castro, tiene 42 años y trabaja en una empresa de bebidas gaseosas en Santiago, por lo que se ven cada cierto tiempo, aunque ya tienen planes de vivir juntos. “Él viaja más para acá, y otras me viene a buscar y me lleva. Es súper protector y romántico. Cuando cumplimos nueve días me quedé en casa sin él y cuando llegué había nueve rosas rojas por los nueve días de pololeo”.

“Hay conversaciones porque los dos somos intensos y pegotes. Entonces estar separados en la semana es doloroso. La distancia nos queda incómoda. Pese a que nos vemos harto, nos echamos de menos” sentenció.