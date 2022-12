La emotiva reflexión de Solange Lackington tras enfrentar difícil pérdida familiar: “Te amaré de aquí a la eternidad”

Durante las últimas horas Solange Lackington llamó la atención de sus seguidores tras compartir emotivas palabras dedicadas a especial familiar que falleció: su padre.

Hace un par de días, la actriz contó a través de su cuenta de Instagram que su progenitor había fallecido, compartiendo registros familiares de su niñez.

“Esto no es una despedida, esto es una demostración de amor tan profundo, tan enorme e infinito, como lo es el cielo entero. Es un sentimiento de gratitud, que no se explicar con palabras Es mi cuerpo, es mi alma, es la voz que no deja de susurrar en mí, lo mucho que te amo, es mi respiración, el latido de mi corazón que quiere llegar hasta donde tú estás ahora”, dijo..

“No necesito hablar yo, de tus bondades, tus virtudes y tu grandeza, porque las llevo en la piel, en la sangre, en el adn de mi alma. Yo solo quiero que sepas, que vamos a cuidar al amor de tu vida, que también es el amor de nuestras vidas; la mamá”, agregó la actriz.

“Sigues en nosotros para siempre”

“Ayer fuimos a dejar descansar tu hermoso cuerpo que vistió durante 85 años, tu luminosa esencia papito amado. Te lloraremos porque duele dejarte descansar, pero te prometo que muy pronto vamos a dejar de hacerlo para sonreír y agradecer en amor haberte tenido una vida entera para nosotros papá”, expuso Solange Lackington junto a imágenes de su difunto padre.

“Te ayudaremos a elevarte rápidamente tan alto, que romperás un cielo entero para llenarnos de luz eternamente hasta que cada uno de nosotros lleguemos a ti nuevamente. Serás nuestro alimento diario, papá. Regresaremos al hogar contigo porque tú sigues en nosotros para siempre”, consignó.

“Para mi tu transmutación a otra dimensión tiene un significado especial y único. Cada 7 de diciembre, cada madrugada del resto de los siete de diciembres que viviré, seré inmensamente feliz porque estaré abrazada por ti para siempre y mi día será también tu día”, explicó la actriz.

“Encenderé una vela blanca para ti para que nuestra luz siempre esté unida en esa admiración tan grande que sentimos mutuamente, en ese amor tan profundo y eterno que me diste y me das y que te di y te doy. Te ame, te amo y te amaré de aquí a la eternidad papá”, agregó recibiendo múltiples mensajes de apoyo.