La divertida historia de cómo Amaro Gómez-Pablos fue concebido: "En eso que la marea crece y decrece..."

Un hilarante y divertido momento se vivió en la última emisión del programa Hoy se habla, que tuvo a Amaro Gómez-Pablos como invitado. El periodista de Canal 13 habló de su vida íntima y privada. En conversación con Margot Kahl, Yamila Reyna, María Elena Dressel y María José Castro, el conductor de Patagonia en dos ruedas reveló cómo fue concebido.

Esto se dio luego que el comunicador comenta que nació el 25 de diciembre. Ante lo que María Elena Dressel sugirió, después de calcular con las fechas, que las personas que nacieron en Navidad tuvieron que ser concebidas en Semana Santa. “¿Tú dices que hay otra excepción a esta figura de no comer carne? ¿A eso apuntas? Interesante, eres muy sutil eh“, respondió Amaro.

Tras ello, el rubio hizo una reflexión sobre el momento en que ocurre la concepción. “Es importante la vida, ya que estamos hablando de nacimientos y demás. Creo que la pregunta más interesante la hace Milan Kundera en un libro, y dice: ‘lo relevante en la vida no es dónde naciste, en qué momento naciste… Donde fuiste concebido’. Eso es lo interesante”, afirmó.

“Y yo creo que, cuando uno tiene todavía a los padres vivos, es importante hacerles la pregunta, con un poco de juego, por separado, a uno y a otro, mamá, papá. ‘¿Te acuerdas donde fui concebido?’, y entonces claro, ahí el relato es fascinante”, complementó después.

Amaro Gómez-Pablos y las llamativas respuestas

Más adelante, los presentes en el programa de TVN empezaron a bromear acerca del día en que fueron concebidos. “Yo sé dónde fui concebida (…) En el baño de una oficina de un bufete de abogados“, dijo Yamila Reyna. Y luego, le hicieron la pregunta al rostro de noticias sobre en qué momento su mamá quedó embarazada.

“Le pregunté a mi madre y a mi padre por separado. Mi padre español y mi madre chilena. Yo fui concebido y nací en España. Y entonces, cuando le pregunto a mi madre, ella me da una respuesta un tanto más convencional y educada. Me dice, ‘no, no, evidentemente entre sábanas y todo aquel jaleo’“, contó.

Finalmente, Amaro Gómez-Pablos señaló que “mi padre dice ‘tu madre, la bella perla del Pacífico Sur, estaba nadando en aguas mediterráneas. Y en eso estaba nadando tipo rana, y se aferra a una boya y yo me aferré a la boya también. En eso que la marea crece y decrece, y el mar y toda esa conjunción de elementos, se dio el momento de la concepción’“.