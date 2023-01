Yamila Reyna y su decisión de no tener hijos: “¿Por qué lo voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy?”

Yamila Reyna estuvo recientemente en Buenas noches a todos. En el programa de TVN, que conduce Eduardo Fuentes, la comediante y actual conductora de Buenos días a todos, habló sobre su carrera, su arribo al canal estatal y también acerca de su vida personal. Una instancia en la que se refirió a su decisión de no ser mamá.

“Es un tema por el cual he sido muy juzgada cuando decidí no ser madre. No por la sociedad, al revés. Cuando esto se hizo público hubo mucha gente que dijo ‘qué bien’, porque hay mucha gente que trae un hijo al mundo solamente por el hecho de realizarse. Por el hecho de cómo me dijeron mil veces, ‘¿y te vas a quedar sola?’“, dijo Yamila.

Luego, la comediante agregó: “Un hijo no es un esclavo, es un acto de amor. Y supongo que cuando uno elige traer un hijo al mundo es la persona que más vas a amar en toda tu vida. Y si realmente yo voy a traer a quien más amo en toda mi vida, ¿por qué lo voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy?“.

“Es mi manera de pensar, no quiero herir a nadie con esto: Pero a mí me parece un acto de egoísmo y de desamor traer un hijo al mundo en que vivimos hoy“, añadió después.

Cuando era más joven quería ser mamá

Tras ello, Yamila reflexionó: “Sinceramente, cuando era pequeña soñaba con ser madre y casarme joven. Con el tiempo la vida me ha ido mostrando otros caminos y también me reconozco muy egoísta, yo soy muy egoísta de mi libertad. Me cuesta mucho compartir mi libertad. Me gusta mucho estar conmigo sola“.

“Y creo que uno cuando trae un hijo al mundo, de cierta manera uno negocia esa libertad. Yo siempre digo, ‘Dios te da lo que estás preparado para recibir’. Y a mí no me tocó tener un hijo. Y no siento la necesidad de traer un hijo al mundo”, complementó enseguida.

Posteriormente, la humorista argentina señaló vivir constantemente asustada y que también eso le ha significado no querer tener descendencia. “No me imagino traer un hijo al mundo y estar con el miedo de que me van a hacer una encerrona y de que me van a matar a mí y a mi hijo… Eso me da terror. Lo que vivimos. Yo vivo con mucho miedo“, afirmó.

Finalmente, Yamila Reyna fue consultada acerca de la postura de su pareja, el futbolista Diego “Mono” Sánchez, al respecto. “Él tiene hijos por suerte, así que no estoy siendo egoísta con él. Ya fue papá. A él le encantaría, pero ya intentó por todos los medios convencerme y renunció… Lo entendió“, concluyó.