“Yo me tuve que operar”: Mauricio Israel revela que padece una compleja enfermedad

Recientemente, en Sígueme y te sigo, analizaron los últimos dichos de Paulina Nin en Juego Textual. En el programa de Canal 13, la exanimadora del Festival de Viña habló de su experiencia en la Quinta Vergara y de su tensa relación con Antonio Vodanovic, además de su polémica cábala. Por lo que, desde el espacio de TV+, incluso la contactaron posteriormente.

Fue durante esa misma jornada en la que Mauricio Israel manifestó su admiración por la otrora conductora de Canal 13. “Yo soy fan de Paulina, así que todo lo que ella hizo, su carrera, me encantó siempre. Y siempre voy a tener los mejores deseos para ella, porque de verdad la quiero mucho“, afirmó.

“Nos hemos visto, no somos amigos, pero nos hemos visto. Ella ha sido muy cálida, muy acogedora. Me acuerdo que en alguna oportunidad en Canal 13 me hicieron un homenaje por mi cumpleaños. Llevaron a mi hijo, llevaron a mi papá, en el programa de la Paulina. Entonces, yo tengo muy lindos recuerdos con ella“, complementó después.

La enfermedad de Mauricio Israel

Más adelante, el también conductor de Círculo Central reveló el padecimiento que tiene en común con Paulina Nin. “Ha sufrido durante 30 años una enfermedad que yo también la tengo, que es el mal de Crohn. Por lo tanto, empatizo con ella en muchas cosas“, contó.

Luego, agregó: “El Crohn es una condición que todos tenemos en el cuerpo y que en algunas personas se gatilla. En mi caso, se me gatilló estando en Israel. Y cuando me lo descubrieron me preguntaron si había tenido alguna pequeña situación de estrés. Esto fue en 2009, un poquito estresado estaba“.

Finalmente, Mauricio Israel explicó las diferencias entre su situación y la de Paulina Nin. “Hay distintos niveles de Crohn. El mío, por suerte, es bastante más llevadero y el de ella le ha costado un poquito más (…) Es un tema bastante complicado desde el punto de vista estomacal, intestinal. Yo me tuve que operar de eso“, cerró.