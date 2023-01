“Conmigo no va”: Paulina Nin revela que Vodanovic tenía como cábala golpear las nalgas de sus compañeras

Paulina Nin fue la invitada estrella del último episodio de Juego Textual. En el programa conducido por Sergio Lagos, la experimentada conductora de Canal 13 habló de su experiencia con animadora del Festival de Viña en el año 83. Una edición del certamen en la que tuvo de compañero a Antonio Vodanovic, con quien tuvo ciertos roces.

Al respecto, la comunicadora primero quiso hablar de su relación con el feminismo. Y de cómo en ese entonces, en el año 83, este movimiento que lucha por los derechos y la igualdad social de las mujeres, no existía.

“En el año 83 no se hablaba de feminismo. Entonces tú conocías una feminista como la Jane Fonda, a nivel mundial. Pero no se hablaba de feminismo ni de defender el derecho de que te trataran de manera igual, no en contra de los hombres. Porque yo creo que el feminismo que se va en contra de los hombres está malentendido”, contó Paulina.

“El feminismo para mí es que a nosotras nos respeten, que respeten nuestros derechos, que nos paguen lo mismo si hacemos lo mismo. Pero no irnos en contra de los hombres. A mí me encantan los hombres, me encantan que me piropeen, cuando el piropo es simpático y es elegante. Cuando es ordinario, créeme que los empapelo a garabatos. Y me defiendo sola“, complementó después.

La “cábala” de Antonio Vodanovic

Tras ello, habló de su experiencia debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Una edición del año 83 para que la entonces tenía 22 años y a la que llegaba tras haber estado en la sección de prensa de TVN. Sin olvidar, que desde que tenía 11 años y hasta los 17 años, siempre estuvo en galería entre el público del certamen viñamarino.

Fue entonces, cuando se refirió a su tensa relación con Antonio Vodanovic. Un afamado y clásico animador del Festival de Viña, quien cuando le hizo la bienvenida al certamen, le contó su polémica cábala, que consistía de golpearle en las nalgas a sus compañeras.

“Antonio me recibió muy cordialmente (…) Y una de las cosas que me dijo fue, ‘yo tengo una cábala’. Entonces yo le dije, ‘¿cuál cábala?’. ‘Yo le pego tres cachetaditas en el tambembe a hombres y mujeres’. Entonces yo le dije, ‘¡qué linda tu cábala! Pero conmigo no va’. Entonces me dijo, ‘¿cómo no va?’. ‘No pos, no va’. Y la pareció súper extraño”, rememoró Paulina.

Tras ello, la exconductora de Maravillozoo recordó la advertencia que le hizo a Vodanovic. “‘Mira Antonio, si tú vas a salir a anunciar y a despedir, ¿para qué voy a salir yo al lado tuyo? ¿A poner cara de hueona al lado? Y cuando yo salga, por favor quédate adentro’. ¿Por qué? Porque cuando salíamos los dos, se ponía a saludar a la gente de la primera fila”, relató.

La final de la competencia folklórica

Y más adelante, habló del momento incómodo en que este la puso. “Antonio, ese año, me dice en una reunión de pauta que teníamos todos los días a la 9 de la mañana, ‘oye, yo tengo que estar en una radio a las 10 de la mañana, así que vamos a ser la reunión de pauta cortita. La flaca como lo ha hecho tan bien, que tire la final folklórica sola, yo me tengo que ir’“, expuso.

“Y yo le digo, ‘¿cómo?’. Y me dice, ‘es fácil flaca, 500 dólares tercer lugar Gaviota de Plata 1.000 dólares, segundo lugar Gaviota de Plata 1.500 dólares, primer lugar Gaviota de Plata. Ya, ya me tengo que ir a la radio’“, añadió enseguida.

Luego agregó: “Y a los 10 minutos se fue, y Risenberg dijo, ‘¿está todo bien?’. Y como a mí me pica la guía, yo dije, ‘sí, está todo bien’ (…) Entonces dije, ‘aquí te las tienes que arreglar solas pos flaca, no te queda otra’“.

Ahí se comunica con su canal TVN, con la directora de Archivos, para revisar la final folklórica de la edición anterior del certamen, la que estudió y se aprendió. “‘Paulina, estamos tan orgullosas las mujeres de este canal. Lo has hecho tan bien. Al fin alguien saca la cara por las mujeres’, me dice. Y ahí me di cuenta de que había habido un cambio“, reflexionó.

Finalmente, Paulina Nin hizo todo sola e iba bien. Hasta que llegó el momento de presentar el primer lugar de la competencia folklórica. “Y entra Antonio y me dice: ‘el primer lugar lo entrego yo’. Y le pasé el micrófono. Le dije, ‘entrega lo que tú quieras’. Y me fui atrás a saltar como cabra chica con los ganadores y lo pasé regio“, cerró.