Roberto Márquez de Illapu habla del exilio: “Nos hizo estar apátrida durante casi 7 u 8 años”

Roberto Márquez, el vocalista de Illapu, fue el protagonista del último episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el cantante habló de su próxima presentación en el Festival del Huaso de Olmué 2023, de su madre y también de uno de los momentos más duros de su vida: el exilio.

“Nosotros veníamos de nuestra segunda gira. Nuestra primera gira fue el año 78. Hicimos una gira que fue muy nutrida. Incluso en esa gira nosotros tocamos en el teatro Olimpia en París y casi no nos dimos cuenta. Porque nosotros veníamos del sur de Francia, llegamos a las 4 de la mañana, tocamos en París y después seguíamos a otro lado“, contó Márquez al comienzo.

Luego, el músico nacional agrego: “Esa fue la primera gira. Después hicimos una segunda gira y cuando veníamos retornando fuimos detenidos en el aeropuerto por la policía política. Y estuvimos casi tres horas en las escalerillas del avión. Mi madre estaba esperándonos con muchos de nuestros amigos. Con nuestros hermanos también, la familia“.

“Había un grupo que se llamaba Pujay, unos niñitos que hacían música de nosotros. Que había un profe ahí que era fan de los Illapu, que los tenía preparados en un esquinazo cuando llegaremos adentro del aeropuerto. Y nos detuvieron hasta que el avión reabasteció, nos subieron al avión y nos expulsaron”, complementó después.

“Mi hijo hablaba más francés que español”

Tras ello, explicó lo que vino después de ser obligados a irse del país en el que nacieron y vivieron toda su vida. “Fue un decreto de expulsión sacado a la rápida. Y que firmó Fernández. Y que nos hizo estar apátrida durante casi 7 u 8 años. Nos fuimos desde Chile, hicimos el mismo trayecto de vuelta: São Paulo, Londres, París”, relató.

“En París nos refugiamos porque estaban nuestros amigos esperándonos. Y el gobierno francés nos dio el refugio político. Y pasamos a tener un carnet de las Naciones Unidas durante siete u ocho años. Después el año 86 decidimos venirnos a México”, añadió enseguida.

Más adelante, el vocalista de Illapu reveló que siempre estuvo esperando volver a Chile. “Nosotros como muchos exiliados, siempre estuvimos con la maleta hecha, siempre pensando que lo que teníamos que hacer, era hacerlo en Chile. Y si teníamos gira, está bien, pero volver a Chile. Tuvimos un contacto muy fuerte con Chile cuando estuvimos en Francia”, expuso.

Y prosiguió con su relato: “Cuando viene el exilio, la expulsión, nosotros decidimos que tener la posibilidad de… Mi hijo hablaba más francés que español, entonces decidimos venirnos a México el 86. Buscamos a través de los organismos que estábamos refugiados, que se cambiara el exilio a México”.

Posteriormente, el cantante chileno contó cómo su vida empezó a mejorar tras irse a vivir a México. “Fue bueno, porque nuestros hijos volvieron a hablar español. Volvieron a salir a la calle… El mundo latino. Fue increíble, porque venimos a México el 86 y el 88 se abrió la posibilidad de volver a Chile cuando viene el plebiscito”, señaló.

“El exilio abre un paréntesis que no sabes cuándo se va a terminar”

Finalmente, Roberto Márquez afirmó que la expulsión y el exilio fue uno de los momentos más duros de su vida. “Y llegas y no puedes entrar. Unos tipos que son cordiales, entre comillas, pero que de a poco va cambiando el clima y van siendo cada vez más agresivos. Porque no hay ninguna posibilidad de que nosotros entremos a Chile”, sostuvo.

“Es como que tú salgas de tu casa, dejas a tu familia, a tus hijos ahí, con tu mujer… y cuando llegues en la tarde no puedas entrar más a tu casa. No puedas. O sea, no halla ninguna forma de cambiarlo. Se quedan tus hijos, se queda tu mujer ahí, se queda tu historia ahí. Y no sabes hasta cuándo. El exilio abre un paréntesis que no sabes cuándo se va a terminar“, cerró.