Durante la primera jornada del Festival Lollapalooza 2022, el artista británico Ian Berry presentó un homenaje a tres reconocidos músicos nacionales: Jorge González, Ana Tijoux y Roberto Márquez de Illapu.

El británico, mundialmente reconocido por crear obras de arte con prendas únicamente hechas de mezclilla, conversó en exclusiva con ADN.cl, y explicó desde la recepción del público chileno hasta sus desafíos para crear sus únicas muestras, las cuales estarán expuestas durante los tres días del festival en el stand de Levis.

La fuente de inspiración

“He podido conocer a muchas personas, y he tenido una muy buena experiencia con las personas chilenas. Todos son muy cálidos, amigables e inteligentes. Todos son muy inteligentes, y han sido muy amables conmigo” partió contando Berry.

Desde hace 15 años, Berry ha recreado con restos de denim reciclados a Clint Eastwood, Sid Vicious (Sex Pistols), Madonna, Andy Warhol, Brooke Shields, Bob Marley, entre otros.

Con respecto a la vuelta de la presencialidad y al impacto que esto ha causado en la visibilidad para su trabajo más reciente, Ian explicó que “amo mucho poder estar acá, porque creo que la mezclilla es para todo el mundo, y no es algo que necesariamente tenga que estar en un museo (…) y eso es lo que busco, estar mucho más cerca de la gente con mi arte“.

Asimismo, el artista aprovechó la instancia para contar que su inspiración comenzó con la necesidad de reutilizar ciertas prendas de vestir que tenía acumuladas en la casa de sus padres.

“Vi que había una pila de jeans que estaban tirados y que ya no me quedaban buenos, y dije ‘Qué puedo hacer con esto?’, y vi un retrato de Tony Blair que estaba hecho con pedazos de periódico, y dije ‘¿Por qué no puedo utilizar el material de mezclilla?’ y una vez que comencé a trabajar el material, volví a recordar todas las cosas que había hecho, todo lo que me producía el material. Poco a poco, comencé a mostrarle a las personas mis obras, y ellas también empezaron a tener recuerdos”.

Homenaje a Ana Tijoux, Jorge González y Roberto Márquez

“La primera vez que vi sus caras dije ‘guao, mira sus facciones” tienen muchas cosas que contar. En el caso de Jorge, Anita y Roberto, son personas que hay mucho que admirar con respecto a ellos, no solo son grandes músicos, sino que además, se revelaron contra diferentes régimenes en la historia y han marcado la lucha de las personas, entonces deben ser admirados” explicó Ian quien se encontraba con el apoyo de la intérprete chilena XX Díaz.

“Hace un par de horas pudimos conocer a Jorge González, pudimos conversar con él, más tarde estaremos con Roberto y mañana hablaremos con Anita. Generalmente cuando vengo, solo me saco una foto, y nunca puedo conocer a los artistas que estoy retratando y ha sido una experiencia muy espectacular, la gente ha sido muy fantástica, y me llevo los mejores recuerdos, me voy muy feliz de Chile” sentenció Berry.