Pedro Ruminot revive el día en que se enteró de su cáncer: “Me dijeron que me quedaban 15 días de vida”

El humor y la emoción se tomarán el capítulo de este jueves de Socios de la Parrilla. Pedro Ruminot, uno de los tres parrilleros del espacio de Canal 13, recibirá a su colega y gran amigo Sergio Freire, con el que compartió durante años en El Club de la Comedia.

Si bien el programa gozó de un gran éxito y catapultó las carreras de sus integrantes en el stand-up, pese a las tensiones finales, el salto de Vía X a Chilevisión tuvo de dulce y agraz. Sobre todo para Pedro Ruminot, quien al arrancar en su nuevo canal, se enteró de que tenía cáncer.

Sergio Freire también intervino en el relato de su amigo. “Llega del hospital, le pregunto cómo le fue y dice ‘Tengo un tumor, tengo cáncer’. Todos decíamos que no puede ser esto, no lo podíamos creer. Yo te decía ‘No te podís morir ahora, con todo lo que hemos luchado’“, contó frente a su amigo.

El lado B de El Hombre Ardiente

Desde la otra vereda, Pedro Ruminot habló de cómo vivió esos días, en los que tuvo mucho miedo a no sobrevivir. “Me dijeron que me quedaban 15 días de vida y pasé dos días llorando“, expresó el comediante.

En ese entonces, recibió todo el apoyo de Sergio Freire, quien se mostró optimista para ayudar a su amigo. De hecho, fue el único que no lo miró como un moribundo. Ante tal método, Freire remarcó que “sentía que no podíamos achacarnos porque con eso alimentábamos el tumor”.

Una forma de ayudar a su amigo fue convencer a Ruminot para que fuera el protagonista de “El Hombre Ardiente”, uno de los sketches más recordados de El Club de la Comedia. El papel estaba pensado para Freire.

Las grabaciones tendían a complicarse producto de su tratamiento contra el cáncer, pero sacó adelante al personaje gracias a Freire. “Yo estaba sin pelo y sin cejas. Insistió mucho en que yo siguiera trabajando, y eso me ayudó mucho“.

“Era como que yo estaba en una silla de ruedas y necesitaba que me llevaran, no tenía la fuerza para empujarme solo. Sergio me llevaba, era un apoyo muy grande. No creo que lo hubiera podido hacer solo. Yo grababa monólogos, vomitaba, quimio, grababa, vomitaba“, agregó.

Finalmente, Pedro Ruminot superó el cáncer y logró el éxito junto a sus compañeros. El programa terminó en 2014 en medio de una fuerte tensión, debido a “los egos y las malas decisiones”, dijo Sergio Freire, quien tuvo que dirigir el espacio.

Pero la amistad prevalece, en el caso de los dos. “Sergio es una de las personas más importantes de mi vida. Si no me hubiera encontrado con él, no estaría haciendo esto. Necesitaba mi dupla y la vida me la entregó”, manifestó Ruminot.