“Ni el cáncer”: Pedro Ruminot lanzó dura crítica sobre temporadas finales de “El Club de la Comedia”

Pedro Ruminot fue una de las piezas principales de El Club de la Comedia, programa que finalizó en 2014 luego de siete años al aire. “Ya no hago ese tipo de humor y uno tiene el derecho a cambiar. En el Club de la Comedia hice muchas cosas que no quería hacer muchas veces. Grababa y me daba vergüenza, llegaba a la casa y me sentía mal“, dijo el comediante en una entrevista en Ciudadano ADN.

Una apreciación similar realizó la noche del miércoles tras estrenar un nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, espacio en YouTube que Ruminot comparte con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

En el episodio entrevistaron a Javiera Contador, quien en una parte de la entrevista le formuló la siguiente pregunta: “Si tuvieras que eliminar una teleserie, programa o rutina, de tu vida profesional, ¿Cuál sería?”.

“Las dos últimas temporadas de El Club de la Comedia”, señaló Ruminot, junto con remarcar que fueron “momentos en que peor lo he pasado en mi vida… ni el cáncer”.

En noviembre de 2014, Pedro Ruminot renunció a El Club de la Comedia. “He estado un poco cansado de hacer lo mismo durante siete años, es creativamente agotador. Quizás no supimos reinventarnos ni adaptarnos a los tiempo que corren, pero para mi fue un proceso lindo después de las presentaciones en diferentes teatros, los libros y las películas”, expresó el comediante en ese entonces a La Tercera.

Cabe recordar que quienes partieron con este proyecto fueron Pato Pimienta, Nathalie Nicloux, Sergio Freire, Juan Pablo Flores y Natalia Valdebenito. Al final del espacio, sólo quedaron Freire, Pimienta y Ruminot.