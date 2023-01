“Una vez más la desigualdad”: Pancho Saavedra lamenta la muerte de protagonista de “Lugares que hablan”

Este martes 10 de enero, Francisco “Pancho” Saavedra dio a conocer el fallecimiento de Ángel Gómez. Él fue protagonista de un episodio de Lugares que hablan, programa emblemático del rostro de Canal 13. Este campesino de la región de Los Ríos, previamente, en conversación con Saavedra, había dado a conocer sus padecimientos cardiacos.

“Me creció demasiado el corazón y con ello, la arritmia cardíaca. No tengo solución para marcapasos ni nada de eso. Solo tendría que ser un trasplante“, expuso sobre su situación médica el campesino en ese capítulo.

“Déjeme decirle algo Angelito… ¿Hay alguna posibilidad de remedio? Porque usted ahora se está manteniendo a pura pastilla“, fue entonces lo que le preguntó Pancho Saavedra, al hombre que minutos antes se había bajado de su caballo para darle un emotivo abrazo a su padre.

“Sí, necesitaba los 15 millones de pesos que me salía la operación (…) No los tenía. Mire, tengo una tirada de horas, que están tiradas. Todas. ‘En tres meses más te llamo’, ‘en dos meses más te llamo’, ‘el fin de semana te llamo’, ‘la otra semana te llamo’, y hasta los días de hoy no me han llamado“, respondió Ángel.

Murió a inicios de este 2023

“¿Hace cuánto tiempo usted está pidiendo hora para que le revisen su corazón?“, le consultó otra vez Pancho Saavedra. “Desde el 2019“, contestó el campesino de Chabranco, de la comuna de Futrono, en la región de Los Ríos. Y enseguida, el conductor de Canal 13 declaró: “Eso es un muy indignante“.

Hasta que llegó el momento en que falleció este campesino de la región de Los Ríos. “Querido Ángel Gómez QEPD una vez más la desigualdad y la desconexión de nuestras autoridades nos pega fuerte en la cara. Estimado, fue un placer conocerte, que descanses en paz en una vida eterna“, escribió Pancho Saavedra en Instagram.

Y finalmente, agregó: “Cuida a tu familia, siempre estarás en los corazones de todos quienes hicimos Lugares que hablan“.