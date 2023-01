José Miguel Viñuela se refiere al fin de “Me Late”: “Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad”

José Miguel Viñuela estuvo en el último episodio de Juego Textual. En el programa de Canal 13, el conductor de Tal Cual habló de diferentes momentos de su vida y carrera. Como su polémica salida de Mucho Gusto, su relación con Patricia Maldonado y también se refirió al controversial fin de Me Late, que fue el programa que el suyo reemplazó en TV+.

En la ocasión, el exconductor de Mega descartó tener relación con la cancelación del espacio de farándula conducido por Daniel Fuenzalida. Y ante la consulta acerca de si el fin de Me Late tuvo que ver con la instalación de su programa con Raquel Argandoña, señaló que “eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad“.

“Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad. Incluso lo llamé por teléfono, me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono. Le dije que me estaban ofreciendo este programa de conversación que no tiene nada que ver con Me Late. Él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con lo que pasó en el canal“, complementó después.

Viñuela: “Yo ahí no tengo nada que ver”

Y más adelante, entregó detalles del llamado que le hizo al exanimador de Extra Jóvenes. “Lo llamé por deferencia para que él no pensara que yo podía estar involucrado en un serrucho por debajo. Él me dijo que claramente no tenía nada que ver y él me explicó el problema que había tenido“, explicó el expresentador televisivo de Mekano.

Finalmente, José Miguel Viñuela reiteró que no tiene responsabilidad en el fin de Me Late. “No me puedo hacer cargo de un problema que yo creo que es entre TV+ y Daniel Fuenzalida. Yo ahí no tengo nada que ver“, concluyó.