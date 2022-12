“Y no me creyó”: Latife Soto revela que la predicción que más la enorgullece se la hizo a Coté López

Latife Soto se hizo presente en el último episodio de Socios de la parrilla. Junto a las también médium Kenita Larraín y Vanessa Daroch, la tarotista habló sobre cómo fue su acercamiento al esoterismo y también se refirió a sus predicciones más importantes y conocidas. Una instancia en la que mencionó cuál es el vaticinio que más le enorgullece.

Fue tras que Pancho Saavedra le preguntara a las invitadas, que Latife reveló cuál es la predicción que más le ha hecho feliz en su vida. “He dicho muchas cositas, pero me ha gustado cuando hay personas que les he dicho que van a tener una vida como demasiado hermosa…“, dijo al comienzo.

Y enseguida agregó: “Le dije a Coté López que iba a ser empresaria, que iba a tener muchos hijos y que iba a ser demasiado luminosa“, afirmó.

“Y que estudiara mucho y que se preparara, debido a todos esos años que estuvo afuera, porque ella iba a ser una gran empresaria. Y no me creyó“, complementó después.

Y lo que predijo, se hizo realidad

No obstante, a pesar de que Coté López no confió en ella, el vaticinio de Latife se cumplió. Hoy en día la modelo es dueña de una emprendimiento de cosméticos y es mamá de 4 hijos fruto de su relación y matrimonio con Luis Jiménez (quien no seguiría en el fútbol profesional tras terminar su contrato en Magallanes). Sin olvidar que en Instagram destaca como influencer.

Finalmente, Latife Soto manifestó lo contenta que está con el hecho de que su predicción se haya hecho realidad. “Así que, me siento muy orgullosa que esté muy bien y que sea una persona maravillosa, y que todo el mundo la quiera. Revirtió eso, que sufrió mucho bullying, que lo pasó mal. Ella lo revirtió, se reinventó y ahora entrega mucho amor y cariño”, concluyó.