“Esas personas venían muy complicadas”: Latife Soto asegura que ayudó a tres personas a ganarse el Loto

Latife Soto es una tarotista que mediáticamente ha realizado mucho ruido a raíz de sus predicciones. De estos vaticinios, muchos se han hecho realidad. Pero, también ha sido criticada por sus pronósticos errados, como cuando dijo que en el plebiscito de salida iba a ganar el Apruebo o cuando afirmó que en el Mundial de Qatar la final era entre Brasil y Alemania.

Ante estos cuestionamientos, la médium aseguró que tiempo atrás, le dolían, sin embargo, con el paso del tiempo, aprendió a no dejarse influenciar. “Antes me afectaba, siendo honesta, cuando recién estaba fuerte el tema de las redes sociales. Ahora ya no, porque lo que menos tengo es ego. Soy humilde e hice un trabajo interno que no me debe afectar”, afirmó.

Ganó 960 millones de pesos en el Loto gracias a ella

En esta entrevista con Tiempo X, la tarotista también reveló que ha ayudado a tres personas a ganarse el Loto. “Ahora me da risa cuando dicen si supiera eso, por qué no doy los números del Loto. Y me encantaría contestarle que tres personas sí lo han hecho porque yo les di los números“, sostuvo.

“Esas personas venían muy complicadas y me hicieron regalos cuando acerté, porque estaban agradecidos. Yo los preparé mentalmente para ganar, y lo hacía decretar y le dije que piense en los números, que los anotara, y comenzamos a trabajar así y ganó 960 millones de pesos“, complementó después.

Finalmente, y al respecto, en respuesta las criticas, Latife Soto sostuvo que si su fin fuera tener mucho dinero, no le costaría mucho lograrlo. “Me encantaría decirles a esas personas que se ríen de mí que si quisiera ser millonaria, lo sería. Hay que decretarlo, porque uno es capaz de manifestar lo que quiere en su vida“, concluyó.