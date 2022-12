La aparición de uno de sus diseños en la primera película de Sex and The City fue inolvidable. Vivianne Westwood estuvo detrás del icónico vestido que Carrie Bradshaw usó en su fallida boda con Mr. Big.

Por eso, su muerte a los 81 años, duele a los fanáticos de la serie que se convirtió en una plataforma para mostrar lo mejor de la moda en TV.

“El hecho de figurar en ‘Sex and the City‘ nos ayudó mucho. Nos aportó nuevos clientes y dio a conocer nuestra marca en todo el mundo”, dijeron en aquella época desde la casa de moda.

La artista falleció pacíficamente, rodeada de su familia, en su casa en Londres, según una declaración oficial de su empresa homónima.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022