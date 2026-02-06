Super Bowl 2026: reglas del futbol americano y todo lo que debes saber para ver este evento

Este domingo 8 de febrero se celebra la edición número 60 del Super Bowl, el evento deportivo más grande y seguido de Estados Unidos, el cual enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Los “Halcones Marinos de Seattle” buscan su segundo título tras su último triunfo en 2014, mientras que los “Patriotas de Nueva Inglaterra” van por su séptimo trofeo, que no consiguen desde 2019.

Lo llamativo de este encuentro es que los de Seattle asoman como favoritos a quedarse con el título más prestigioso de este deporte, ya que han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

¿Cómo se juega el fútbol americano?

El fútbol de las tacleadas se juega entre dos equipos de 11 jugadores y el objetivo es llevar el balón hasta la zona de anotación del rival para marcar puntos.

Getty Images / Icon Sportswire Ampliar

Los encuentros se disputan en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, y el ganador es el equipo que acumula mayor puntaje al término del tiempo reglamentario (una hora).

El equipo que tiene el balón dispone de cuatro oportunidades (downs) para avanzar al menos 10 yardas (9.1 metros), si lo logra, obtiene otras cuatro oportunidades para seguir avanzando.

El balón puede avanzar corriendo o mediante un pase hacia adelante una vez por jugada que debe hacerlo un jugador ubicado detrás de la línea inicial.

Las jugadas se detienen cuando el jugador con el balón es derribado o sale del campo. Existen faltas como sujetar al rival, golpear ilegalmente o adelantarse antes de la jugada, que se castigan con pérdida o ganancia de yardas.

¿Cómo se componen los puntos?

Los puntos se consiguen, principalmente, mediante un touchdown, que otorga seis unidades al ingresar el balón en la zona de anotación rival, con la posibilidad de sumar uno o dos puntos extra en la jugada posterior. Cuando no se alcanza el touchdown, los equipos pueden optar por un gol de campo, que vale tres puntos.

Getty Images / Kevin Sabitus Ampliar

¿Qué pasa si hay empate?

En temporada regular, se desempata con un tiempo extra (overtime) que dura 10 minutos: si ambos equipos siguen igualados, el partido termina en empate.

En playoffs, no se permite el empate: se juegan tiempos extra sucesivos hasta que un equipo anote más puntos y gane el partido.

En el caso del Super Bowl, cada equipo tiene garantizada al menos una posesión ofensiva, incluso si el primero en tener el balón anota un touchdown en su primer ataque.

Luego de que ambos equipos hayan tenido su oportunidad con el balón, si uno tiene más puntos al final de esa fase, se declara ganador, y si siguen empatados, el siguiente equipo que anote con cualquier tipo de anotación, gana el partido.