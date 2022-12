En “Contigo en la mañana” despidieron en pantalla a un querido reportero, pero todo era una broma

Este miércoles 28 de diciembre, se celebra el Día de los Inocentes. Una fecha que en Contigo en la mañana decidieron festejar de una especial manera, al bromear con la despedida de Luis “Lucho” Ugalde, quien supuestamente se iba a Argentina, para animar el matinal “Contigo esta mañana” en Telefé.

“Es una cosa que Luchito quería hace mucho tiempo, porque es lo que le gusta. Implica una realización profesional para él, pero también una pérdida importante para nosotros“, contó al comienzo Montserrat Álvarez, para dar a conocer la noticia. Y JC Rodríguez agregó: “Fue una negociación larga“.

Tras ello, Luis Ugalde comentó su supuesto arribo a Telefé. “La idea no era contarlo al aire. Ayer estuvieron mis papás en la casa, no tienen idea, seguramente están viendo la tele ahora. Pero ahí está noticia, sabía el gatito acá nomás, y mi señora y los niños sabían. Nadie más sabía, así que hay harta gente que se va a enterar ahora por la tele“, afirmó.

Más adelante, Montserrat leyó los supuestos titulares de grandes medios argentinos. “‘Chileno Luis Ugalde es el nuevo rostro de Telefé’, informa el Clarín en Espectáculos. ‘Lucho, como le llaman en Chile, llega tras 8 años en CHV. El movilero más importante de ese país, será rostro del nuevo matinal de Telefé. Además, en marzo de integra a El Gran Hermano‘“, dijo.

“Los matinales son distintos en Argentina”

Posteriormente, Luis Ugalde habló sobre cómo se dio su supuesto arribo a la televisión argentina. “Para la gente que no sabe, nuestro canal pertenece al Grupo Paramount y Telefé de Argentina también pertenece al Grupo Paramount. Entonces, esto partió como en octubre más o menos, noviembre“, explicó.

“Me llamaron un día a la oficina, yo digo ‘oh, que pasó, ¿qué dije?’, y ahí me cuentan de que había sido seleccionado para después a Telefé. Los matinales son distintos en Argentina, es una estructura distinta a la nuestra. No duran cinco horas, pero vamos a estar haciendo más o menos lo mismo que hacemos acá“, complementó después.

Luego, el reportero agregó: “Es ver la contingencia, y se extiende bastante más el rango, porque no es una ciudad como Santiago. Buenos Aires es mucho más grande“.

“Se queda en Chile”

Hasta que, llegó el momento en el que Julio César Rodríguez, quien también había sido engañado, acusó que todo era falso. “Esta cuestión viene por el Día de los Inocentes, no me la estoy comprando mucho. No me la estoy comprando nada. Este es el Día de los Inocentes. ¡Feliz Día los inocentes! Lucho Ugalde te coludiste con el Mago ah“, sostuvo.

En ese momento, el reportero de Contigo en la mañana, que finalmente no se iba a ir, reveló la cantidad de mensajes que le llegaron por su supuesta salida. “No quiero dar nombres, pero a toda la gente que me escribió WhatsApp, le quiero agradecer sus buenas palabras (…) Pero tengo como 17 mensajes en el WhatsApp en este momento“, aseguró.

Finalmente, JC Rodríguez señaló que “Lucho Ugalde se queda en Chile, lo más lejos que va a llegar será a las parrilladas argentinas. Y la verdad es que le deseamos a todo un muy buen Día de los Inocentes, así que tenga cuidado“.