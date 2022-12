“A varios golpeé”: Yolanda Sultana revela que ha frustrado robos gracias a su dominio de las artes marciales

Yolanda Sultana, o también conocida como la “Tía Yoli”, estuvo en el último episodio de Pero con respeto. En conversación con Julio César Rodríguez, la tarotista habló de su dominio de las artes marciales, donde llegó a ser primer Dan, tras meterse a la academia de Arturo Petit, luego de que nació su única hija.

Así, la médium, le contó al rostro de Chilevisión, que ha utilizado sus habilidades y conocimientos en las técnicas de defensa personal para frustrar robos. E incluso, durante sus entrenamientos con sus instructores, llegó a perder a dos dientes. Y todo su esfuerzo obtuvo resultado, cuando por mérito propio, consiguió ser cinturón negro.

Lo primero que reveló la Tía Yoli en el programa de Chilevisión conducido por JC Rodríguez, es que ha frustrado intentos de asalto gracias a su dominio de las artes marciales. “A mí, cuando iban a asaltarme a la casa no lo pasaban nada de bien, yo les pegaba y me devolvían las cosas. A varios golpeé“, afirmó.

Perdió dos dientes en una pelea

Tras ello, la tarotista, relató que fue tras tener a su única hija, que decidió entrenarse en las artes marciales. “Después que fui mamá me dediqué a las artes marciales. Porque siempre hemos vivido solas, porque el revólver es peligroso. Estudié en la academia de Arturo Petit“, expuso.

“Llegué a cinturón negro, pero no me lo dieron, ni lo compré. Me lo gané con sacrificio, porque hay que sacarse la mugre para ser alguien en la vida. ¿No es cierto chiquillas?“, complementó después.

Finalmente, Yolanda Sultana se refirió a cómo perdió dos de sus dientes. “Competí con los mejores instructores porque el cinturón negro no lo dan. Estos dos dientes no son míos, me los sacaron de un golpe“, cerró.

Vale recordar que, previamente, ya había mencionado en Influencia Humana (conducido por Pablo Zúñiga), que entrenó técnicas de defensa personal. E incluso, con Felipe Avello hizo una demostración de sus habilidades.