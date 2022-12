“Cosas que pasan”: Carlos Díaz revela que fue acuchillado por una compañera en una actuación

Carlos Díaz estuvo presente en el último episodio de Juego Textual. En conversación con el conductor Sergio Lagos y las panelistas del programa, el actor rememoró diferentes episodios de su vida. Habló acerca de lo tímido que era cuando era niño y adolescente, sobre sus manías y también se refirió a la vez que posó para una sesión de fotos desnudo.

Un capítulo del programa que tiene como panelistas a Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, en el que Carlos Díaz también reveló que fue acuchillado en un set de grabación. Todo esto por una compañera suya durante una actuación.

El relato de Carlos Díaz: “Y yo seguía gritando…”

“Fue un accidente. Me han pasado dos accidentes grandes grabando. Y este fue un accidente… Bueno, cosas que pasan nomás. Estamos haciendo una serie y una actriz me tenía que matar. Me tenía que acuchillar“, contó.

“Lo que pasa es que era técnico. Entonces, teníamos acá (en su pecho había una bolsita con sangre), era bien así… Para que se viera en la cámara, yo estaba en el suelo, la cámara estaba acá, la toma era así, nomás: ‘Ta, ta, ta’ y que se viera como la sangre salpicaba. Era solamente eso”, complementó después.

Tras ello, el actor detalló el momento exacto en el que fue apuñalado en su pecho. “Pero hace ‘ta, ta, ta y ¡pa!’. Lo que pasa es que uno estaba ahí y gritaba, y yo seguía gritando… Y la directora dice, ‘paren, paren, paren, ¿Carlos estás bien?’. ‘Sí, sí, sí’, pero lo que pasa es que abrimos y no sabíamos si era la sangre del pectoral“, rememoró.

Finalmente, Carlos Díaz aclaró que la herida no pasó a mayores y que ni siquiera fue necesario ir a una clínica. “Pero ahí me limpiaron y todo. Gracias a Dios, acá hay músculo, hay grasa, entonces no pasó (…) Eso fue (…) Ahí se acabó y terminamos. Era una de las últimas tomas del día. Me parcharon ahí“, cerró.