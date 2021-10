Carlos Díaz León protagonizó sesión de fotos desnudo: “Primera vez en mi vida”

Carlos Díaz León se convirtió en nuevo protagonista de la sección Piluches de la revista Ego Ego, dedicada a compartir fotografías al desnudo.

Es así como el actor de 47 años se animó a posar sin vestuario en una sesión de fotos que acompañó con una reflexión personal.

“A semanas de cumplir 48 años acepté la invitación del talentoso ‘Nacho’ Rojas (fotógrafo) y la revista Ego Ego a hacer fotos piluchos… ha sido la primera vez en mi vida en que me he mostrado públicamente sin ropa, he dejado atrás los miedos, el pudor, los traumas que he llevado por años”, se sinceró Carlos Díaz de León sobre su desnudo.

“Es un paso de libertad, un acto liberador”, aseveró el actor que además es docente de Actuación en DUOC y en la Universidad Del Desarrollo y que suma más de 351 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

“Gracias familia por el apoyo de siempre y a Juan Pablo Gutiérrez (personal trainer) que me ha guiado y entrenado por años fortaleciendo, sanando el cuerpo, entendiendo la dinámica del entrenamiento”, añadió el actor en la publicación en la que se llenó de elogios.

En tanto, la revista Ego Ego compartió la sesión de fotos completa en su web, además de un mensaje inspirado en el actor.

“¡Ustedes lo pidieron y Ego Ego lo hizo realidad! Nuestro Piluches de hoy es el actor Carlos Díaz. A quien pudimos ver como el galán en la teleserie Amanda y el villano más malo y duro de matar en la eterna Verdades Ocultas“, escribieron junto a algunas fotografías de la sesión.