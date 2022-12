Pailita realizó potente descargo en redes tras ser criticado por viajar a Viña del Mar a entregar ayuda

Durante la jornada de este viernes Pailita sorprendió a sus seguidores tras saltarse los premios La Junta y viajar durante la madrugada a Viña del Mar, todo esto para ayudar a las familias damnificadas por el incendio que afectó a la comuna.

Sin embargo, el gesto del cantante también generó críticas en redes, recibiendo algunos comentarios por parte de internautas que lo acusaron de usar la tragedia para tener más pantalla.

“Si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda, también te critican. Si incentivas a la gente, dicen que andas pa’ la tele. Si no la incentivas, te dicen que no apoyas la causa”, partió diciendo el cantante.

En esa misma línea, explicó que “comentarios poniendo ‘por qué no hace las weas piola’, siendo que no puedo ni comprar tranquilo porque tengo 10 teléfonos clavados grabándome, obviamente todo lo que haga se va a divulgar”.

“Prefieren verle lo malo a las cosas, yo no entiendo por qué tanto odio, tuve que mamarme cada comentario aweon… tirándome la pelá porque no fui a los premios, leyendo tanto odio… se me pudo haber muerto un familiar o haber pasado algo y la mayoría tirándome kaka por qué no fui a unos premios?”, añadió el cantante.

Asimismo, Palta criticó a quienes le envían mensajes negativos en redes. “¿Dónde chu… está su empatía hue…?”, indicó. “Somos personas igual que ustedes, hay pajeros culi.. tirando la pelá y no han movido ni la raja pa’ ayudar en algo”, explicó.

Siguiendo con su descargo, el ganador de los premios Musa, añadió que “cansa la hue… Me carga tener que leer tanta mierda, que el ‘niño weno’, que ‘a este wn no le compro su papel’ de locos que ni me conocen, yo sé lo que es no tener ni un peso k* y salir a trabajar pa comprar el pan en la casa, ni uno de ustedes me conoce en persona”, aseguró el joven.

“Que si hace esto, que por qué este no fue a esto, w* preocúpense de sus vidas, hay políticos qls y empresarios que tienen más plata que la chucha y se hacen los weones cuando pasan estas weas y nadie les dice nada y nosotros que andamos ayudando nos tiran la pela. Me dejan como loco”, siguió.

Para finalizar, el cantante compartió un otro mensaje a través de historias en su cuenta de Instagram.

“Valoren los gestos de las personas hermanos míos. Porque cuando nos morimos todos fuimos buenos, pero vivos nadie se da cuenta de las hue… que uno hace pa’ ver bien a la gente y ahí todos te extrañan. La vida se va en un segundo compañero. Y uno no se lleva nada pal’ cielo”, sentenció Pailita.