Pailita no fue a premiación por irse al incendio en Viña: descargó camiones de ayuda y llamó a la empatía

Había estado haciendo promoción durante el día en Santiago y luego tenía que ir a los premios La Junta. Pero Pailita no apareció.

El cantante declinó llegar a los galardones del programa de música urbana. Y prefirió partir raudo a Viña del Mar.

Esto luego de enterarse del trágico incendio en la Ciudad Jardín, que llegó incluso a las cercanías de la Quinta Vergara.

Por eso, el intérprete no lo pensó. Y, dejando las luces y el glamour de lado, optó por estar toda la noche en los centros de acopio.

Pailita solidario

Así, el artista subió una imagen con parte de los voluntarios de Techo Chile y luciendo él mismo una pechera como uno de sus colaboradores, junto a tens y equipos de emergencia.

Luego, compartió un texto donde explicó su ausencia a los galardones liderados por Julio César Rodríguez y enfrentó las críticas por su plantón.

“Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en La Junta, se lo merecen. Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña, ahora recién voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios”, dijo.

Y agregó que “no se molesten. A mí me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el weón con todo esto que está pasando”.

Luego indicó que “les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweonao de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde más necesitamos apañarnos y estar juntos”.

Posteriormente, expresó: “Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios de quién ganó o quién tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la wea, bendiciones pa todos, los quiero”.

Después explicó en Mega que “hay que apañase, ayudar a la gente. Hay muchos niños que lo están pasando mal, no tienen suministros de comida”.

“Hay que ayudarse, más si uno tiene… acá yo soy uno más, Carlos Javier”, añadió, anunciando que seguiría en la Quinta Región y que trataría de visitar todos los centros de acopio y llevar alegría y regalos a los más pequeños.

¡Pailita es un crack! Hasta acá llegó en la madrugada con sus amigos y está colaborando en lo que se necesite para ayudar a los más afectados por estos incendios de #ViñaDelMar @biobio pic.twitter.com/p0eSizW8O4 — sebastian pooquett (@SPooquett) December 23, 2022

De esta forma, Pailita reveló su ausencia en los premios y su viaje flash a colaborar con los incendios y víctimas en Viña.