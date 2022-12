Denise Rosenthal estuvo en el último episodio de Pero con Respeto. En conversación con Julio César Rodríguez, la cantante habló de la vestimenta que usó para los recientes Premios MUSA 2022, donde lució un traje en el que solamente una joyas ocultaban sus pezones. Un diseño que rápidamente generó una controversia en las redes sociales.

“Yo creo que tal vez sucede que la gente no está acostumbrada a estas performances. Igual el espacio dado, que era como una alfombra roja, y eso se ve en cualquier otra alfombra roja del resto del mundo. Para jugar, para expresarse“, dijo Denise sobre los cuestionamientos que recibió.

También dijo que “creo que nos enfocamos en cosas que tal vez no hay que enfocarse. Pero ya está, así es la vida y hay que seguir adelante. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar ahí leyendo los comentarios malos, ‘que tiene las tetas caídas’, ‘qué cómo se le ocurre’, puras cuestiones que son mala onda“.

Posteriormente, la cantante señaló “la gente no está acostumbrada a ver la naturaleza del ser humano. Hay que naturalizarlo, si la belleza existe y cada uno es libre. Y si se hace con respeto… Hay que generar debate (…) Eso estuvo bueno de todo lo sucedido, que se generó un debate, se generó una reflexión, siempre desde el amor y desde el respeto, que me parece importante”.

“No se trata de que los hombres no sirvan”

Y más adelante, comentó la relación que tenía su vestimenta con las causa del género femenino. “Tenía todo que ver con un cuento de que soy mujer y que estábamos también en una premiación, que como te digo, fui la única artista mujer ganadora de las 14 categorías. Pero de verdad creo que hoy en día, lo importante es eso”, afirmó.

Tras ello, la también exactriz de teleseries juveniles pidió “que visibilicemos que hay muchas mujeres que también hace harta música. Y no se trata de que los hombres no sirvan o que no se ganen premios, sino que se trata de encontrar un equilibrio. Y creo que de a poco vamos generando cambios para que podamos vivir en una sociedad más equitativa”.

“No solo las artistas, sino que todas las trabajadoras, las mujeres que están en la casa y la sociedad en genera“, añadió.

Luego, Denise indicó la importancia de que el cambio sea en paz. “Y desde el amor, no desde una guerra o desde un conflicto, ni de la odiosidad. Sino que realmente de cuestionarnos a nosotras y nosotros mismos qué es lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Cuáles son los patrones con los cuales nosotros nos hemos ido formando como seres humanos”, planteó.

Y enseguida, agregó: “Y a partir de eso, ver cuáles son las cosas que no están tan bien, que tal vez pueden ser mejor. Y que tal vez van a permitir que las nuevas generación puedan venir con nuevos pensamientos, que van a ser sociedad mejor. No hay que tenerle miedo al cambio”.

“Se hacen los cartuchos”

Minutos después, la artista chilena manifestó que “el autoconocimiento, el amor propio y la empatía son cosas que hoy en nuestra sociedad están un poco perdidas. Y tenemos que volver a reconectarnos con esa capacidad que tenemos todos los seres humanos y todas las seres humanas”.

Finalmente, sobre los comentarios sobre su vestuario, declaró que “se hacen los cartuchos, pero yo estoy segura de que el 95% de la población de hombres consume pornografía, harto más complicada que lo que yo utilicé. Lo mío fue arte“.

“Lo otro es que cuando la cosa no es para el consumo propiamente tal pensado para el hombre (…) Ahí es cuando hay un tema en conflicto. Pero lo mío era un vestuario, estaba con un terno, estaba en un contexto. No es cómo que yo vaya a salir así a la calle, aunque igual. Yo voy a la feria así, por ejemplo, y nadie me dice nada“, remató a modo de broma.