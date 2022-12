“Valoremos a nuestras artistas”: Denise Rosenthal responde a las criticas a su look en los Premios MUSA

La ceremonia de los Premios Musa 2022 estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Así como también de controversias, como las causadas por el look de algunos artistas, entre ellos, Denise Rosenthal. Esto luego de que la artista se presentara con vestuario y maquillaje de temática futurista, en el que solo cubrió sus pechos con joyas.

Este look de la cantante y exfigura televisiva, le valió que recibiera tanto elogios como críticas. De hecho, la actriz de producciones como Amango, El blog de la Feña y Corazón rebelde, fue trending topic durante varias horas en Twitter a raíz de la polémica que surgió producto su apariencia en los Premios MUSA.

A causa, fue la propia artista nacional que salió a defenderse ante los cuestionamientos. “La única ganadora mujer, de las 14 nominaciones. Me siento profundamente agradecida por su amor, su lealtad y su cariño incondicional. Y aun así, me encuentro con emociones encontradas”, escribió en Instagram.

“Valoremos a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces. Está en nosotr@s generar el cambio”, complementó después.

El mensaje paras sus fans y su anhelo ante las críticas

Más adelante, la cantautora agradeció a sus fans. “Quiero dedicarle este premio a todas mis reinas, que aunque no lo crean, me hacen más fuerte. Y que con su apañe inspirador, van floreciendo junto a mí en cada partitura, y en cada paso que doy, y que damos juntas, entrelazadas. Les amo mucho”, expresó.

Luego, la actriz añadió: “Amo poder conectar con ustedes y sentir su amorcito. Y espero ustedes también sientan el mío, cada vez que abro mi corazón con sinceridad a través de mi música y de mis propuestas”.

Posteriormente, se refirió a las críticas que recibió por su look. “Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia. En que mantengamos el foco en las cosas constructivas. Y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use“, manifestó.

Finalmente, Denise Rosenthal anunció que cada vez queda menos para su nueva producción musical. “Estoy feliz de que ya queda cada vez menos para que puedan escuchar mi musiquita nueva, ¡que ya queda 1 semanita! #CentenasDeMilesDeAños… Se viene la nueva era babys, y esta no espera“, cerró.