“Sacándome la cresta para pagarle su vida”: Daniela Castro atacó duramente a su ex tras supuesta estafa

Daniela Castro otra vez lanzó sus dardos contra Max Rivera, su expareja que le habría quedado debiendo gran cantidad de dinero.

Esto es lo que la chef ha contado en varias oportunidades a través de sus redes sociales, donde ha puesto en evidencia al primo de Martín Cárcamo.

De hecho, la blonda ha señalado en sus historias de Instagram cosas como por ejemplo que “jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”.

Y que “sigo pagando un crédito millonario que él solicitó a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual). Él no costea ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta”.

Daniela Castro y sus nuevos descargos

Tras esto, este martes la ganadora de Masterchef otra vez arremetió contra el familiar del rubio natural, cansada de que no le conteste sus mensajes.

“Así es cuando la gente dice que no es ‘estafadora’ y que va a responder por la plata… Simplemente, no contestan y siguen con su vida como si nada. Somos siete personas a quienes nos debes”, lanzó.

“Lo siento, pero yo sacándome la cresta con crisis de pánico para un tiempo, pagarle la vida a alguien, pagar sus viajes y ahora pagar deudas que yo no generé”, añadió.

Tras publicar esto, subió una nueva historia: “Adivinen quién respondió. Dicho y hecho. (Max) Diciendo que digo algo le afecta a su trabajo. ¿Qué trabajo? Si pasas puro carreteando. Trabajó seis meses para el cual yo pagué el pasaje, el pasaporte y le pasé plata en efectivo (que aún no me termina de pagar)”.

Y agregó que “les diré que dejaría pasar todo si es que no tuviera que pagar, mes a mes, una suma muy alta de dinero de un crédito. Ya no es solamente plata que me debes, eso ya, filo. Es plata que claramente perdí porque no vas a pagar, ridículo. Pero trabajar para pagar la plata de alguien que me usó es súper frustrante. Entonces me da rabia. Haré todo lo que pueda por mí y por mis compañeros”.

Posteriormente, se dirigió a quienes decían que con esto solo se victimizaba a través de redes sociales. “No entiendo esa maldad de decir que alguien se victimiza cuando uno vivió una infinidad de cosas que no tienen idea”, manifestó.

De esta forma, Daniela Castro otra vez desclasificó parte de sus problemas con Max Rivera, dejando claro que, mientras no le pague, continuará exponiéndolo en su Instagram.