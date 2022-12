“Mitómano estafador”: Daniela Castro arremetió contra primo de Martín Cárcamo tras quiebre y millonaria deuda

Daniela Castro acusó, hace algunas semanas, a Maximiliano Rivera, su ex, de haberla estafado tras su quiebre.

La chef, que pololeó con el primo de Martín Cárcamo y siempre se mostraron bien felices en redes sociales, destapó una realidad completamente diferente.

Entre llantos, la rubia contó que “jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”.

Y agregó que “hay muchas cosas que no cuento, lo he pasado pésimo y ahora colapsé. Años de trabajo de miles y nadie de su familia dice ni pide disculpas ni gracias. Es doloroso. No se puede hacer algo legal porque no tiene nada, vive con plata de otros”.

Daniela Castro y su nuevo descargo

Tras esta denuncia, la blonda arremetió otra vez contra el también cocinero. Y entregó nuevo detalles de sus problemas con él.

Todo ocurrió luego de que la influencer realizara un sorteo en su Instagram y premiara a un hombre. “Marco es chef, seco y serio. Creyó en una persona que a ambos nos mintió, y para mí que se gane la cafetera es un pequeño gesto”, dijo.

Luego, añadió que “a mí también me estafó y, además de lo que me debe, sigo pagando un crédito millonario que él solicitó a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual)”.

“Él no costea ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta”, añadió en una historia.

De esta forma, Daniela Castro expuso una vez más el problema con su ex, asegurando que el premio que entregó en sus redes “es para alguien que también la pasó mal por culpa de un mitómano estafador”.