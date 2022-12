En el último episodio de Tal Cual, Jordi Castell tuvo que hacer frente al reclamo que le manifestaron varios amigos homosexuales a Raquel Argandoña. Esto a raíz del uso del término “cola” por parte del fotógrafo para referirse a quienes son de su misma orientación sexual, lo que ha molestado a varios conocidos gays, según contó la conductora de TV+.

“¿Yo le puedo preguntar algo a Jordi, en buena? (…) Tenemos muchos amigos gay y te lo iba a preguntar fuera de cámara, pero dije, se lo voy a preguntar en cámara, pero en buena. Una gran mayoría de amigos gay te adoran y todo el cuento, porque no se pierden tu programa el día martes”, dijo Raquel.

Y luego, La Quintrala señaló lo que le molestaba a sus amigos homosexuales: “Me dijeron, ‘no te atreves a preguntarle’, ‘sí, se lo voy a preguntar’. Cuando tú dices ‘nosotros los colas’, ellos se sienten como ofendidos. Como que no es el trato…“.

“Pucha, primas… Cómo lo explico“, respondió Jordi, secundado por la risa de Viñuela. Y luego agregó: “Yo creo que si alguien tiene propiedad para hablar sin ser displicente de gente de su mismo género es alguien que vive con total libertad su condición. Ahora, si les molesta, yo prefiero no volver a decirlo, obvio“.

“No es peyorativo”

Tras ello, el fotógrafo explicó que para él el término “cola” no es insultante. “A mí no me ofende que me digan cola, porque soy súper cola. No es peyorativo (…) No es ofensivo en la medida en que uno está describiendo algo“, afirmó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre su trayectoria y el uso del concepto. “Insisto, yo sin ser activista gay, nunca me interesó. Pero siempre fui un hombre súper fuera del closet, nunca me escondí (…) Entonces, me siento con la propiedad para hablar, al igual como hablo con mis amigos“, concluyó.

“Nos hablamos de colas, nos mujereamos a veces. Todos los gay se mujerean a veces (…) El ‘cola’ en este caso o el ‘maraco’, todos los calificativos del mundo homosexual, entre nosotros no son ofensivos“, remató después.