“Querían que fuera el tío gay”: Nacho Gutiérrez repasa la demanda que presentó contra CHV por discriminación

Este lunes 19 de diciembre se transmite un nuevo episodio de Juego Textual. Y en este capítulo del programa de Canal 13 que conduce Sergio Lagos y en el que Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiq ui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez son panelistas, Nacho Gutiérrez será el invitado y protagonista.

Una conversación entre el expanelista de SQP y el panel del Juego Textual, del que ya se conoce su adelanto. Y en el que se destaca cuando el periodista habla del momento en el que hizo pública su orientación sexual. Esto luego de interponer una demanda contra al Chilevisión, tras denunciar que fue víctima de discriminación.

“Yo no había salido del clóset porque cada persona tiene su tiempo. Pero para poner la ley Zamudio tuve que salir del clóset (…) Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay“, dijo al respecto.

Y luego, agregó: “Era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado. Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos“.

Su valiosa amistad con Fran García-Huidobro

El apoyo de algunos de sus amigos en la televisión fue fundamental. E incluso, varios de ellos sirvieron de testigos durante su juicio contra CHV. Una de ellos fue Fran García-Huidobro, a quien le tiene mucho cariño y la considera una de sus mejores amigas.

“En algo en lo que no estaba involucrada, y trabajando en un canal con el que yo tenía un juicio, decidió arriesgar todo lo que tenía por apoyarme a mí y evitar la discriminación“, comentó el también expanelista de Primer Plano, donde coincidió con la actriz.