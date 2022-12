Paty Cofré estuvo en un nuevo episodio de Juego Textual. En el programa de Canal 13, la humorista y exvedette recordó su paso por el Bim Bam Bum, después el que tuvo en Morandé con Compañía, también contó el origen de los “15 segundos”, habló de su romance con el fallecido músico Alejandro Zagal y del nacimiento de su hijo Yerko.

Precisamente, al referirse a su retoño y a cómo fue su embarazo, estalló en lágrimas. “Yo he sido tan castigada en esta vida. No sé, de repente me da cómo… Me siento bien en abrirme. Ahí conocí al papá de mi hijo, cuando supo que estaba embarazada, empezó a renegar inmediatamente. ‘Yo no creo que sea el padre de esa cría’, me decía“, relató.

“Y me decía una palabra tan horrible, no sé si se puede decir. O alguien entenderá la palabra que decía. ‘Esa cría, quizás entre cuántos te la hicieron’, me decía. Y así se fue, se fue alejando. Y también, yo he contado, me golpeaba mucho“, complementó después.

Más adelante, la humorista contó que aguantó golpes e insultos del padre de su hijo, para que él reconociera al retoño de ambos. “Nació mi hijo, yo tuve que hacerme la cucha un tiempo, como decimos nosotros“, dijo.

Luego agregó: “Tuve que aguantar violencia porque no me quería reconocer al hijo. Y no quería que sea guacho como soy yo, porque yo tengo un puro apellido. Y dije, ‘no, mi hijo va a tener que tener los dos apellidos, como sea la voy a luchar’. Aguanté… Aguanté… Hasta que me lo reconoció“.

Su mamá la acogió

Más adelante, la exvedette expuso con una mujer para la que trabajó, fue como un ángel para ella. “Y ahí vino esta señora, y me dijo: ‘Paty, mañana te vengo a buscar, ten toda la ropa de tu bebé y la tuya’, porque había salido del hospital, eso fue horrible también, porque no había nada en los hospitales. Él nació en el 71. Y me fue a buscar en la mañana“, afirmó.

Y tras ello, prosiguió con su historia: “Este caballero no estaba y tomé mi bebé, mi maleta, me dejó en un bus y me vine a Santiago donde mi mamá. Ahí llegué a los brazos de ella. Feliz ella con su nieto, ya no podía estar más contenta. Me decía, ‘vamos a salir adelante, hija. Vamos a salir, así que como salí yo, vas a salir tú también’“.

Finalmente, Paty Cofre dio a conocer a que su hijo Yerko tiene conocimiento de todo lo que ella contó en el programa de Canal 13. “Casi toda la sabe. Yo no le oculto nada“, cerró.