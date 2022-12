“Puedo verme bien y hacer una pregunta inteligente”: Rayén Araya y los prejuicios en la televisión

Desde su salida del periodismo informativo, Rayén Araya ha mostrado una faceta suya más lúdica y cercana. Como panelista de Juego Textual, su imagen cambió radicalmente. La comunicadora dejó de lado esa vestimenta sobria de cuando era conductora radial y dio paso a un llamativo estilo que varía en cada episodio del programa de Canal 13.

“En general a las mujeres se nos critica harto. La idea de lucir ropa más jugada tiende a ser considerado algo frívolo. Y yo he caminado por las comunicaciones en un lado de bastante contenido, donde no está permitido darse esos lujos de la moda“, dijo Rayén en conversación LUN.

“Una periodista seria no podía ser fashionista. Me demoré 20 años en sentir que no estoy rindiendo una prueba“, añadió después.

“Tiene que ver con la madurez”

Más adelante, la periodista hizo una reflexión sobre su cambio de imagen. “Es una transformación que tiene ribetes más profundos y que comenzó hace unos cinco años. Tiene que ver con la madurez. La perspectiva te va dando el tiempo y algunos procesos personales, como la maternidad, que me impulsó a mostrar un lado más cercano y lúdico”, expresó.

En la ocasión, la comunicadora expuso que este nuevo estilo suyo, fue un proceso en el que también ha contado con un equipo de tres personas que le ayudan a verse como a gusto consigo misma. Se trata de un estilista, un maquillador y un peluquero. “Puedo verme bien y hacer una pregunta inteligente“, afirmó.

Finalmente, Rayén Araya quiso entregar un mensaje sobre su cambio de apariencia. “Sentirme más bonita tiene que ver con sentirme más cómoda usando elementos que son parte de un mundo al que yo no podía acceder porque había que mantener credibilidad. Lo que quiero comunicar es todo lo que puedo ser en la dimensión de ser mujer“, cerró.