“Yo pedía que no se me viera nada”: Marlen Olivari habla de sus actuaciones en “Infieles”

Marlen Olivari estuvo en el último episodio de Tal Cual. Una ocasión en la que la exintegrante de Morandé con Compañía habló de las etapas más sensuales de su trayectoria en la televisión. Experiencias como cuando era la chica del tiempo y se desnudaba a medida que daba el clima, o también, su paso por Infieles, donde actuó en varios episodios.

“Pagaban bien (…) Era mucha actuación. No creas. Se actuaba harto. Entre medio, claro, al final venían las escenas un poquito más hot. Pero uno no estaba desnudo. Yo por lo menos pedía… Uno también podía conversar eso con el director. Y yo pedía que no se me viera nada“, contó Marlen en conversación José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

“Que no se me viera nada y tampoco estar pilucha delante de la gente, por ningún motivo. Había chiquillas que les daba lo mismo (…) Pero también, ojo, tampoco se podía mostrar cualquier cosa en televisión. Era horario trasnoche, pero…“, complementó después.

Ella elegía a sus parejas en Infieles

Más adelante, la showoman señaló que ella podía elegir con quienes protagonizar las escenas más candentes en la serie de Chilevisión. “Yo también tenía la posibilidad de elegir quienes de los actores posibles. ¿Cómo voy a estar besando a un gallo que no me gusta? (…) Yo le decía al director, ‘sí, pero ponme a un gallo buen mozo’“, expuso.

Y posteriormente, entregó algunos detalles de los hombres que eligió para los momentos eróticos del programa. “Me tocó con un gringo. También me tocó, ¿sabes con quién? Me parece simpático… Oye, es que no me acuerdo como se llama. Es actor de teleseries“, dijo la exmodelo de Morandé con Compañía.

Finalmente, Marlen Olivari logró dar el nombre de quién fue una de sus parejas en la serie nocturna de televisión: Remigio Remedy, un actor conocido por actuar en Estúpido Cupido, Sucupira, Tic Tac, Marparaíso, Machos, Brujas y Papi Ricky.