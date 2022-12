Marlen Olivari por su quiebre con Roberto Dueñas: “Pasaron cosas muy feas que no las puedo contar en TV”

En Tal Cual, Marlen Olivari rememoró su fugaz matrimonio con Roberto Dueñas. Una controversial relación con su otrora manager, en la que ambos solamente duraron un año casados. Y es que, tan mal la pasó la showoman, que aseguró que lo que vivió no es capaz de contarlo en la televisión.

Al respecto, lo primero que comentó quien fue una de las modelos estelares en Morandé con Compañía, fue “casarse es super fácil, el tema es el divorcio. Divorciarse es un cacho y a mí me costó mucha plata porque yo me quería divorciar rápido“. Debido a que, tanto era su apuro para separarse de Roberto Dueñas, que todo le salió más caro.

Más adelante, en conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, la showoman reveló cuál fue la condición que le impuso a exesposo en su matrimonio. “Yo lo único que le dije es ‘no me pidas tener hijos’ (…) Él ya tenía hijos y yo no pensaba tener hijos con él“, afirmó.

Marlen Olivari: “A mí me hicieron cosas horribles”

Tras ello, explicó que a pesar de todo, su matrimonio con Roberto Dueña no afectó su carrera como sex symbol. “¿Te digo algo? No pasó nada. No afectó nada. Yo seguí trabajando igual. Y te voy a decir, ha sido la relación más breve que he tenido en mi vida. Porque yo me casé y al año fui a la comisaría, y avisé el cese de convivencia. Punto”, aseguró.

Luego, agregó: “Cuando se quebró la cosa, se acabó todo. Después yo seguí trabajando full“.

Finalmente, Marlen Olivari no quiso entrar en detalles acerca de por qué su matrimonio con Roberto Dueñas no funcionó. “Pasaron cosas muy feas que yo no las puedo contar en televisión. A mí me hicieron cosas horribles. Son cosas súper delicadas“, cerró.