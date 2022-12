Felipe Bianchi reaccionó molestó luego de ver los cuestionamientos a sus dichos en el programa LBM. Luego de criticar a Cristián Warnken, el periodista denunció que quienes criticaron lo que dijo en el espacio que conduce junto con Nicolás Larraín y Pablo Mackenna, lo tergiversaron. Por lo que, decidió arremeter con dureza contra sus críticos.

Previo a las críticas que le hicieron, Bianchi señaló que “Warnken es un columnista muy usado por los canales y los diarios, el patudo que hablaba de cancelación. Pasó de ser columnista… Yo podría estar en esa discusión, yo tengo más seguidores que Warnken. ¿Por qué está Warnken?“.

Al final, estos dichos fueron interpretados de diferentes maneras, lo que causó que el expanelista de CQC se molestara por la tergiversación de sus palabras. Así, haciendo empleo de su cuenta en Twitter, el comunicador se refirió a quienes lo cuestionaron en las redes sociales.

La arremetida de Bianchi contra sus críticos

“Ante tant@ burr@ que no entiende lo que lee o escucha o se deja engañar por ‘medios’ que ‘titulan’ cualquier estupidez en modo clickbait (anzuelo para brutos) no queda otra que aclarar algo que, por lo demás, está en video: lo que dije —dijimos— en Larraín, Bianchi y Mackenna, junto a Nicolás y Pablo, y que por lo demás piensa muuucha gente“, escribió al comienzo.

Y luego, el panelista de Círculo Central prosiguió con su descargo: “Es que era absurdo que sin haber sacado ningún voto ni representar a nadie dado que su ‘movimiento’ ni siquiera existe todavía como partido, el columnista Warnken hubiera participado de las negociaciones en el Congreso“.

Finalmente, Felipe Bianchi señaló que es “tan absurdo como que participáramos nosotros solo por tener más seguidores en Twitter. Ahí está la grabación. El o la que no entendió es porque es les@, mala clase, se queda con titulares que son anzuelos para les@s, o no fue capaz de ir al video. Por eso estamos como estamos“.