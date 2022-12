Camila Hirane confirmó que se encuentra en una relación: Felipe Bianchi entregó pistas de quién sería el sujeto

En ese instante, Guerrero le consultó sobre si la relación era outdoor o indoor, haciendo referencia a si es que conviven juntos o no. A lo que Hirane replicó que era “outdoor”, es decir, puertas afuera.

“Lo mejor es outdoor, porque sino… (…) Yo estoy outdoor, porque así se echa de menos, no está todos los días, después paseamos al perrito, comemos panqueques”, dijo el locutor con respecto a la respuesta de Camila.

Entonces, Bianchi le preguntó por sus relaciones a la intérprete, por lo que ella comenzó a contar de su primer amor cuando iba en el colegio, y lo importante que fue para ella.

“Aunque es mucho peor que el actual…”, bromeó el periodista.

La actriz no quiso entregar más detalles, sin embargo, Bianchi entregó pistas de quién era la pareja de Camila en conversación con la cámara.

“No contó quién era el pololo y la verdad es que nos pagó para que nosotros no contáramos, así que no quisimos decir nada de Fernández”, dijo el comunicador sobre la revelación de Camila Hirane.