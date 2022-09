“Me pegó embarazada”: Paty Cofré revela grave episodio de violencia en su matrimonio

El último episodio de la primera temporada de Te Paso a Buscar, estelar animado por Pancho Saavedra, tendrá a Paty Cofré como su gran invitada.

Y la comediante contará allí grandes revelaciones de su vida, incluso algunas bastante impactantes y dolorosas, que de seguro conmoverán.

Es que la actriz confesará, por ejemplo, un cruel episodio de violencia sufrido en su matrimonio. Uno que la marcaría para siempre.

“Era un hombre muy abusador conmigo, un día me pegó embarazada y casi me mató a la guagua”, serán parte de los complejos dichos de la ex Morandé con Compañía.

Paty Cofré y su dura vida

Así, la humorista señaló, en el mismo capítulo, que lo pasó muy mal con esta pareja. “Tuve a mi hijo y no me lo quería reconocer… yo no quería que mi hijo fuera ‘huacho'”, comentó.

Unas confesiones que, de seguro, emocionarán a los televidentes. Y donde Paty también rememoró otros complejos momentos.

Por ejemplo, su triste infancia, donde incluso sufrió de una seria enfermedad. “Yo había nacido casi ciega… me hacían un remedio en los ojos que era tan terrible que me ponía moradita del dolor. La vista la tenía que tener tapada todo el día”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 13 (@canal13cl)

Un relato que se podrá ver en las pantallas de Canal 13, donde Paty Cofré será la encargada de cerrar el ciclo del exitoso programa que visibilizó a reconocidas adultas mayores y sus vidas.