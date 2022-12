Nicolás Larraín habla de su niñez y del bullying que recibió de niño: “Yo lloraba y lloraba”

Nicolás Larraín y su madre Sonia de Toro, fueron los últimos invitados de Todo por ti. En conversación con Cecilia Bolocco, el exconductor de CQC habló de lo dolorosa que fue la separación de su padres y de la vez que se lesionó gravemente en un accidente automovilístico. Una instancia en la que también recordó el bullying que recibió en su niñez.

Y es que, en un momento en el que Nicolás Larraín hizo una sentida reflexión sobre su infancia. “Yo pasé una niñez súper feliz, pero con los años en la adultez uno empieza a pensar, y todos mis problemas e inseguridades los reconozco en esa infancia. Y descubro eventos traumáticos que cacho que tuvieron más efecto en mi vida que lo que yo creía”, afirmó.

“Tengo miles de inseguridades“, añadió después.

En la ocasión, ejemplificó esta situación con la vez en que todos sus hermanos recibieron un “go kart” de regalo, y él solo un triciclo. O también de que le hacían bromas por ser el más moreno de todos los Larraín de Toro, por lo que le decían que era el “hijo del lechero“.

Lo marcó más que las separación de sus papás

Sin embargo, la burla que más marcó al exconductor de CQC, fue cuando en sexto básico un profesor lo mandó a ducharse al camarín tras considerarlo cochino. “Yo lloraba y lloraba. Vuelvo y los otros profesores se suman en el bullying. Y quedé como cochinín hasta cuarto medio. La inseguridad triplicada de estar expuesto a un chiste”, recordó.

Finalmente, Nicolás Larraín señaló que el profesor le prohibió contar aquello en casa, lo que le dejó secuelas. “Este cuento lo conté en la radio a los 40 años, y con eso lo libero un poco. Pero ese profesor no sabe cuánto me cagó la vida con ese episodio. Ese evento me marcó más mi personalidad que la separación de mis papás“, concluyó.